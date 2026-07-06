El sistema eléctrico de Cuba volvió a colapsar este lunes 6 de julio luego de que se registrara un nuevo apagón cerca de las 12:17 horas (tiempo local), que sería la tercera falla nacional en apenas seis meses.

A través de redes, la Unión Eléctrica de Cuba confirmó la interrupción total en el servicio, aunque días antes la estatal ya había advertido que hasta el 72 % del territorio nacional podría quedarse sin luz.

Registran nuevo apagón del sistema eléctrico en Cuba

Este lunes volvió a colapsar el sistema eléctrico en Cuba, por lo que gran parte del país se quedó sin luz.

Esto no solo afecta a hogares, sino también a hospitales, escuelas y demás establecimientos ofrecen servicios.

Registran nuevo apagón del sistema eléctrico en Cuba (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, el apagón sería consecuencia de problemas derivados del envejecimiento de las plantas termoeléctricas, además de la escasez de combustible para la producción de energía.

Estimaciones señalan que Cuba requiere más de 100 mil barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidad energéticas; sin embargo, su producción nacional apenas alcanza 40 mil barriles.

A lo anterior se le suma el bloqueo económico que Estados Unidos mantiene contra Cuba, al no permitir que importen combustible. Las sanciones se han endurecido con la entrada de Trump al gobierno.

Mientras continúan las labores para reactivar el sistema eléctrico, las autoridades cubanas han activado los microsistemas de energía en todo el país, con el fin de proveer luz a los servicios vitales.