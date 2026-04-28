Cuba enfrenta una preocupante reducción del 48% en turismo por la crisis energética provocada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, desde el pasado 29 de enero.

El turismo es una de las actividades económicas más importantes en Cuba; solo en 2025 registraron 573 mil 300 turistas durante los primeros meses.

Esta cifra disminuyó considerablemente, pues en el mismo periodo en 2026 solo han registrado 298 mil turistas.

Cuba enfrenta baja en el turismo tras crisis energética

El turismo es uno de los pilares de la economía cubana, la cual se vio afectada tras el cerco petrolero que impuso Donald Trump en enero y amenazó con colocar aranceles a quien enviara crudo a Cuba.

La crisis energética se agudizó tras la detención de Nicolás Maduro, ya que el gobierno venezolano enviaba petróleo a la isla.

Cuba queda sin electricidad por apagón total (Ramon Espinosa / AP)

Cuba ha vivido cuatro meses con escasez de combustible y esto ha interrumpido las actividades aéreas, lo que dificulta el arribo de turistas a la isla.

Aerolíneas como Iberia, Air Canada y Air France suspendieron sus vuelos a Cuba, ya que no contaban con el combustible necesario para abastecerse.

Mientras que empresas como W2Fly y Air Europa disminuyeron sus vuelos a la isla porque han tenido que hacer escalas en países como República Dominicana, para cargar combustible.

El turismo en Cuba ha diminuido en los últimos meses, pues en 2019 se reportaron 4.3 millones de turistas, mientras que el año pasado se registró solo 1.8 millones de turistas.

Rusia es el aliado petrolero y turístico de Cuba

La Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba (ONEI) reveló que la mayoría de turistas que han visitado la isla en los últimos cuatro meses provienen de Rusia y Canadá.

Turistas que visitan Cuba se enfrentan apagones y desabasto de combustible, lo cual afecta el transporte y otras actividades comerciales.

A finales de marzo, Rusia logró romper el cerco de Estados Unidos y envió 100 mil toneladas de petróleo a Cuba y aseguró que enviarían más.

Rusia también envió un lote de medicamentos a Cuba a finales de abril.