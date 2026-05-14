La isla de Cuba enfrentará uno de los mayores apagones de su historia, con hasta 70% del territorio afectado por cortes simultáneos de energía debido a la falta de petróleo.

De acuerdo con un reporte de la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba, difundido por la agencia EFE, este jueves 14 de mayo de 2026 hasta el 70% del país podría quedarse sin suministro eléctrico durante el horario nocturno de máxima demanda.

Previamente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció el déficit energético que enfrenta la isla tras el término del suministro de petróleo donado por Rusia, apoyo que permitió aliviar parcialmente los apagones durante abril.

Sin embargo, el mandatario cubano aseguró que las presiones de Estados Unidos para impedir que otros países suministren crudo a la isla, bajo amenazas de aranceles, han provocado una “asfixia” energética y económica para Cuba.

Estas son las afectaciones por los apagones en Cuba

Según el reporte de la UNE, para este jueves 14 de mayo se prevé una desconexión simultánea de hasta el 70% del sistema eléctrico nacional durante el horario nocturno, considerado el momento de mayor consumo energético. La cifra representaría un récord histórico de afectación masiva en la isla.

Entre las principales afectaciones técnicas y energéticas destacan:

Capacidad de generación estimada de apenas 976 megavatios (MW).

Demanda máxima proyectada de 3 mil 150 MW.

Déficit energético de 2 mil 174 MW, equivalente a la diferencia entre la energía que necesita el país y la que puede producir.

Fallas y trabajos de mantenimiento en varias unidades termoeléctricas.

Desconexión forzada programada de 2 mil 204 MW para evitar el colapso total de la red eléctrica nacional.

Además, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó sobre una caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrida la víspera, situación que provocó un apagón masivo desde las provincias de Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

Reportan manifestaciones en Cuba por apagones y crisis energética

La crisis energética en Cuba ya comenzó a generar inconformidad social. Durante la víspera se reportaron pequeñas manifestaciones en municipios de La Habana como San Miguel del Padrón, Diez de Octubre y Plaza de la Revolución.

Por su parte, el Gobierno cubano reconoció que la situación del SEN es “crítica”. En La Habana, los apagones han superado las 22 horas diarias en los últimos días, mientras que en algunas provincias los cortes eléctricos se extienden hasta por dos jornadas consecutivas.