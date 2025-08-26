Inició formalmente en Estado Unidos el proceso judicial contra Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La audiencia de procedimiento a la que se presento Abigael González Valencia, El Cuini, duró 15 minutos y al líder narco se le vio con el uniforme color naranja y una camiseta color blanco.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también se presentó a la Corte Federal del Distrito de Columbia para notificar a la jueza Beryl A. Howell que cuentan con más de 76 mil documentos, entre ellos grabaciones en español de comunicaciones interceptadas.

Abigael González Valencia, El Cuini, pide mayor atención médica en Estados Unidos

Robert Feild, ex fiscal y actual abogado será su representante legal en sustitución de Ruben Oliva.

El nuevo abogado pidió menos restricciones para el arresto de su representado, pues dijo que padece hipertensión y fue operado en México, por lo que la juez pidió m ayor atención médica .

Aunque se señala que Abigael González Valencia, El Cuini, enviaba cocaína principalmente a Europa, Estados Unidos lo considera un hombre hábil para el lavado de dinero y la compra de propiedades en varias partes del mundo.

La siguiente audiencia será el 25 de octubre y el proceso judicial se va a clasificar como complejo.

Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, fue enviado a Estados Unidos por vivir entre lujos en la cárcel

Cabe recordar que Abigael González Vencía, líder de Los Cuinis, es uno de los líderes del narco que fueron entregados a Estados Unidos en el segundo grupo de 26 personas.

Cabe recordar que los dos grupos de personas enviados a Estados Unidos se dieron a razón de que estaban operando desde la cárcel y continuaban siendo líderes de sus grupos.

En el caso de El Cuini, estaba en el Recluso Norte de la CDMX y se dice que tenia privilegios como cocineros, habitaciones privadas, visitas de mujeres, llegada de comida, custodia de policías a visitantes y más.

El líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia, enfrenta tres cargos los cuales le fueron leídos en su primer comparecencia el 13 de agosto en una Corte Federal de Washington:

Tráfico de cocaína y metanfetaminas

Delincuencia organizada

Portación ilegal de armas de fuego

De acuerdo con el Departamento del Tesoro las empresas que hacían lavado de dinero para él son: