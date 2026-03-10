Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, estaría negociando una resolución en su caso en Estados Unidos y se declararía culpable.

De acuerdo con un documento enviado a la corte, Abigael González Valencia, cuñado de El Mencho, solicitó posponer por tercera ocasión su audiencia.

Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, negociaría un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos

Abigael González Valencia -líder de Los Cuinis, financiadores del CJNG- habría estado en “conversaciones sobre una posible resolución” de su caso en Washington D.C.

Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, se declararía culpable en Estados Unidos (@keegan_hamilton / X )

Esto sería un indicio de un posible acuerdo de culpabilidad de Abigael González Valencia para evitar ir a un juicio.

De esta manera Abigael González Valencia estaría negociando con la Fiscalía estadounidense una resolución de su caso en Estados Unidos.

El acuerdo de culpabilidad le podría reducir su condena , además de obtener otros beneficios penitenciarios.

Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, habría solicitado un aplazamiento en su audiencia

Abigael González Valencia además estaría solicitando un tercer aplazamiento de su audiencia que estaba prevista para el 12 de marzo.

Se espera que su comparecencia ante una jueza se aplace 60 días, de esta manera su audiencia se llevaría a cabo el 8 de mayo.

La defensa de Abigael González Valencia sigue analizando las pruebas que tiene la fiscalía estadunidense en su contra, luego de que fue acusado por los delitos relacionados con el narcotráfico:

Crimen organizado

Tráfico de cocaína y metanfetamina

Uso de armas de fuego en relación con narcóticos

Abigael González Valencia fue detenido en 2015 en México y logró evadir su extradición a los Estados Unidos por diez años.

En febrero del año pasado, México traslado a Estados Unidos a Abigael González Valencia, como parte del envío masivo de criminales que responde al acuerdo de cooperación entre ambos países.

Abigael González Valencia solo ha comparecido una vez ante la jueza asignada a su caso, Beryl A. Howell, días después de su entrega en Washington.