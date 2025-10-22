Abigael González Valencia ‘El Cuini’ se encuentra negociando culpabilidad con autoridades de Estados Unidos

El líder y fundador de ‘Los Cuinis’ y principal benefactor del CJNG está pidiendo aplazar su audiencia, programada para el 24 de octubre de 2025.

Abigael González Valencia ‘El Cuini’ negocia su rendición en Estados Unidos con un acuerdo de culpabilidad

El líder y fundador de ‘Los Cuinis’, Abigael González Valencia ‘El Cuini’ de 53 años de edad, se encuentra negociando su rendición con un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos, pidiendo también que sea aplazada su próxima audiencia del 24 de octubre.

Abigael González Valencia ‘El Cuini’ también es conocido por financiar y expandir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal bajo el mando de su cuñado, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG y que gracias a su apoyo, se convirtió en la más grande de México actualmente.

Abigael González Valencia (Internet)

La información revela que Abigael González Valencia ‘El Cuini’, negocia desde su primera audiencia del pasado 26 de agosto, una resolución sin juicio y una carta enviada este 22 de octubre, solicita aplazar su audiencia por tres meses, es decir el 22 de enero del 2026 o una fecha cercana.

Entre los argumentos que se dieron para pedir este aplazamiento para Abigael González Valencia ‘El Cuini’ está el “necesitar tiempo adicional para concluir sus negociaciones sobre un acuerdo”.

Las acusaciones en su contra datan del el 2014, al fundar y liderar la organización conocida como ‘Los Cuinis’, una red de narcotráfico que se hizo millonaria al traficar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos y Europa.

Hasta el momento, El Cuini enfrenta tres cargos con los que podría estar en prisión de por vida en Estados Unidos:

Tráfico de drogas

Crimen organizado

Uso de armas de fuego

También ha sido señalado por lavado de dinero, aunque no enfrenta cargos directos por este delito; usó empresas en México para lavar cientos de millones de dólares ayudando así a impulsar el crecimiento del CJNG.