La embajada de Estados Unidos celebró las recientes operaciones en México que dieron como resultado un duro golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Aguascalientes.

Se trata de la detención de 27 personas vinculadas al CJNG con sede en Aguascalientes, operación que fue calificada “de alto riesgo” por parte de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

Por su parte, la dependencia que encabeza el embajador estadounidense, Ronald Johnson, resaltó el desempeño de las autoridades mexicanas para detener a miembros del CJNG, considerado como grupo terrorista por parte de Estados Unidos.

Tras el operativo en el que participaron autoridades estatales y federales, la embajada de Estados Unidos retomó la publicación de la INL en la que se reconocía el trabajo de México contra el CJNG.

“Las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de INL y del FBI las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”, se lee en la publicación.

De igual forma, la embajada de Estados Unidos destacó que la INL impulsa el combate al crimen organizado, con acciones concretas como;

Brindar capacitaciones

Realizar trabajo conjunto con bancos

Cortar acceso al sistema financiero a criminales

La dependencia que encabeza Ronald Johnson señaló también que a las organizaciones de la delincuencia se les combate rastreando dinero para cortarles recursos y disminuir sus actividades.

Golpe al CJNG en Aguascalientes terminó con vehículos y armas incautadas

Por su parte, el gobierno de Aguascalientes también informó sobre el operativo contra el CJNG, al cual, indicó, dio “exitosos resultados contra grupos delictivos” en el municipio de Rincón de Romos.

En su comunicado, el gobierno estatal informó sobre 18 detenidos, consignados a la FGR para rendir su declaración ante el agente del Ministerio Público Federal. En cuanto a objetos incautados, se reportaron:

vehículos

armas de fuego

equipo