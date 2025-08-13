Abigael González Valencia, alias “el Cuini”, ya se presentó en una corte de Estados Unidos a un día de haber sido trasladado de México la tarde del martes 12 de agosto de 2025.

Trascendió que el cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, compareció este miércoles en la corte federal del Distrito de Columbia, en Washington, donde se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, entre ellos:

narcotráfico

crimen organizado

portación ilícita de armas

Cabe recordar que Abigael González Valencia fue uno de los 26 presuntos narcotraficantes que fueron entregados por México a Estados Unidos, país donde se definirá su situación legal.

Los 26 líderes del narcotráfico trasladados a Estados Unidos (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Abigael González Valencia “el Cuini”, se declaró no culpable ante corte de Estados Unidos; jueza del caso condenó a cadena perpetua a “El Menchito”

Abigael González Valencia “el Cuini” se declaró no culpable frente a la corte federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, a solo un día de haber sido trasladado desde la prisión de máxima seguridad del Altiplano.

Detenido en mayo de 2015, a “El Cuini” se le relaciona con actividades delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que dirige su cuñado, “El Mencho”. Los delitos que se le imputan en territorio mexicano son:

delincuencia organizada

operaciones con recursos de procedencia ilícita

portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército

Sin embargo, al declararse no culpable, la jueza fijó el martes 26 de agosto de 2025 como la siguiente fecha para llevarse a cabo la audiencia de Abigael González Valencia “el Cuini”.

Destaca que la jueza encargada del caso es Beryl A. Howell, la misma que le dictó cadena perpetua más 30 años a Rubén Oseguera Gonzáles, “El Menchito”. La medida fue impuesta a pesar de sus pedidos de clemencia para pasar solo 40 años en prisión.

Abigael González Valencia “el Cuini” podría enfrentar cadena perpetua si es encontrado culpable por corte de Estados Unidos

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Abigael González Valencia “el Cuini” podría ser condenado a cadena perpetua si es encontrado culpable de los delitos relacionados a su actividad en el CJNG.

Aunque las mismas autoridades descartaron pena de muerte para los 26 detenidos, dejaron en claro que las penas podrían ser severas a raíz de la tipificación de los cárteles del narcotráfico como terroristas.

En el caso de Abigael González Valencia “el Cuini”, se le señala como el responsable de controlar una red de tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos y Europa, generando ingresos millonarios para "Los Cuinis“, brazo financiero del CJNG.

¿Qué le pasó a Abigael González Valencia, El Cuini? El cuñado del Mencho fue trasladadode México a Estados Unidos (Michelle Rojas / SDPnoticias )