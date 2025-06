Walter Fonseca Domínguez, alias El Will, fue detenido luego de ser identificado como traficante de armas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); aquí te decimos quién es el.

Hoy 27 de junio, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de El Will en el estado de Jalisco.

El representante del gabinete de seguridad, perteneciente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que, además de la detención de El Will, se llevó a cabo el aseguramiento de armas y droga, pero:

¿Quién es Walter Fonseca Domínguez, El Will?

¿Qué edad tiene Walter Fonseca Domínguez, El Will?

¿Cuál es el signo zodiacal de Walter Fonseca Domínguez, El Will?

¿Quién es la esposa de Walter Fonseca Domínguez, El Will?

¿Quiénes son los hijos de Walter Fonseca Domínguez, El Will?

¿Qué estudió Walter Fonseca Domínguez, El Will?

¿Cuál es la trayectoria de Walter Fonseca Domínguez, El Will?

Walter Fonseca Domínguez, alias El Will, quien fue detenido por el gabinete de seguridad del Gobierno de México, fue señalado por las autoridades como presunto proveedor de armas del CJNG.

La edad de Walter Fonseca Domínguez no ha sido revelada por las autoridades federales para efecto de su investigación, por lo que se desconoce este dato.

El signo zodiacal de El Will, así como su fecha exacta de nacimiento, son datos que se mantienen como privados.

El estado civil de Walter Fonseca Domínguez tampoco ha sido objeto de su investigación, luego de ser detenido como presunto proveedor de armas del CJNG.

El presunto proveedor de armas del CJNG conocido bajo el alias de El Will no ha revelado tener hijos o no; tampoco las autoridades federales han aportado información en este sentido.

El grado de estudios de Walter Fonseca Domínguez no forma parte de algún registro público, luego de ser detenido en estado de Jalisco por las autoridades del gabinete de seguridad.

En cuanto a la trayectoria de El Will, alias de Walter Fonseca Domínguez, el único dato con el que cuentan las autoridades federales es que se desempeñaba como presunto proveedor de armas del CJNG.

Puntualmente, Omar García Harfuch señaló que El Will se dedicaba a la compra-venta de armas de fuego mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

Walter Fonseca Domínguez, El Will, fue detenido en Jalisco como acusado de ser traficante de armas del CJNG

Hoy 27 de junio, Omar García Harfuch informó sobre la detención de Walter Fonseca Domínguez, alias El Will, quien fue identificado como traficante de armas del CJNG.

El titular de la SSPC precisó que la detención formó parte de dos operativos en Zapopan y Tlajomulco, vinculados con las operaciones delictivas de El Will, donde se localizaron armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga.

Una de estas acciones se llevó a cabo en la zona Residencial Bonanza, de la colonia San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga, mientras que el segundo operativo tuvo lugar en Avenida de las Torres, en la colonia La Florida, en Zapopan.

En el operativo de Zapopan fue asegurado el siguiente arsenal:

7 armas cortas

2 armas largas

Cajas con cartuchos de diversos calibres

Dosis de marihuana

Básculas grameras

Una contadora de billetes

Dinero en efectivo

4 vehículos

1 motocicleta

5 bolsas con polvo blanco (presunta droga)

Cargadores de armas

Mientras que en Tlajomulco, las autoridades aseguraron lo siguiente:

25 kilos de marihuana

Cartuchos de diferentes calibres

2 placas metálicas

Documentación diversa

2 básculas grameras

1 motocicleta

Cabe señalar que en estos operativos no solo participaron elementos de la SSPC, sino también de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR).