Niakate Abdoulaye es uno de los implicados en el robo al Louvre; sin embargo, su historia no podría ser más extraña y peculiar, por decir lo menos.

Pues antes de ser parte del robo al Louvre, Niakate Abdoulaye era un influencer de TikTok y otras redes sociales, con varios seguidores fieles.

Niakate Abdoulaye (@doudoucross6)

Niakate Abdoulaye subía videos de ejercicio antes de entrar al Louvre

Conocido como Doudou Cross Bitume, Niakate Abdoulaye era bastante popular en TikTok, Instagram y otras redes sociales, de ahí que nadie se imaginara que robara el Louvre.

En sus videos, Niakate Abdoulaye por lo general mostraba sus rutinas de crossfit, las cuales realizaba al aire libre con sus amigos en París.

De hecho, si revisamos sus redes sociales, nunca muestra al Museo de Louvre, de ahí que su implicación en este robo sea cada vez más extraña.

Pues parecía que le iba bastante bien como influencer mediano, ya que nunca se le vio diciendo algo como que padecía la falta de dinero o sus publicaciones no tenían el impacto esperado.

No obstante, también es de notar que la última vez que subió algo a su cuenta de Instagram fue hace 3 meses ; desde entonces, estaba desaparecido en internet.

El robo al Louvre no es el primer delito de Niakate Abdoulaye

Algo que mencionaron las autoridades, luego de identificar a Niakate Abdoulaye como una de las personas que entraron al Louvre, es que no es su primer delito.

Niakate Abdoulaye ya tiene antecedentes en Francia, que incluyen posesión y transporte de drogas, conducir sin permiso y un asalto a una joyería.

Debido a esto último pasó 3 años en prisión; al momento de su liberación se dedicó a ser taxista en París, además de subir su contenido a redes sociales.

En su defensa, Niakate Abdoulaye señaló que él no sabía que estaban entrando al Louvre, pensó que se trataba de un edificio al lado del museo.

Algo que las autoridades consideran ingenuo; pero que deja claro que él no es el autor intelectual, y que todo el robo pudo ser planeado por una estructura criminal más compleja.