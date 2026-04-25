Estados Unidos modificó su postura en el caso judicial contra el expresidente Nicolás Maduro al permitir que el gobierno de Venezuela pueda financiar su defensa legal en territorio estadounidense.

Debido al régimen de sanciones financieras que Estados Unidos mantiene contra Venezuela, los abogados de Nicolás Maduro no podían recibir pagos provenientes de este país sin violar esas sanciones.

Corte federal debatió uso de fondos para defender a Nicolás Maduro (Eduardo Díaz)

Estados Unidos permitirá a Venezuela pagar defensa de Nicolás Maduro

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos notificó que se permitirá que los abogados de Maduro y su esposa, Cilia Flores, reciban pagos provenientes de fondos públicos venezolanos.

“Las licencias modificadas autorizan a los abogados defensores recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”. Oficina de Control de Activos Extranjeros

Estados Unidos cambia de postura y permite a Venezuela pagar defensa de Maduro (Redes sociales)

Este cambio de postura pone fin a meses de discusiones legales en las que los abogados de Maduro argumentaron que el bloqueo vulnera el derecho constitucional de contar con representación legal adecuada.

Con esta decisión, el gobierno estadounidense busca garantizar que el proceso judicial continúe sin obstáculos legales que puedan poner en riesgo su validez, pero no implica la eliminación de sanciones contra Venezuela.

El juicio contra Nicolás Maduro se perfila como uno de los casos más relevantes en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto de cambios políticos y diplomáticos en la región.

Después de esa comparecencia, el juez no fijó públicamente una nueva fecha inmediata para la siguiente audiencia, por lo que hasta ahora no hay un día confirmado para la próxima sesión del juicio.