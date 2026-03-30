Claudia Sheinbaum se refirió al caso de Nicolás Maduro y señaló que no existe impedimento para que el ex presidente venezolano utilice recursos públicos de su país en su defensa legal en Estados Unidos.

El 30 de marzo de 2026, la presidenta de México recordó que Nicolás Maduro era presidente en el momento de su detención y reiteró el principio constitucional de México de no intervención en asuntos internos de otras naciones.

La postura de México busca subrayar el respeto a la soberanía y a las decisiones de cada Estado.

Sheinbaum cree que Nicolás Maduro debería usar recursos de Venezuela para su defensa

Claudia Sheinbaum destacó que el uso de recursos públicos para la defensa legal de un jefe de Estado corresponde a cada país.

Por lo que considera que no existe impedimento para que Nicolás Maduro use recursos de Venezuela en su defensa en el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

“Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela, no veo por qué no puedan usarse fondos del país para su defensa" Claudia Sheinbaum

🔴URGENTE Claudia Sheinbaum declaró que Nicolás Maduro debería tener la posibilidad de usar los recursos de Venezuela para su defensa legal en Estados Unidos, indicando que, al haber sido presidente del país, no entiende por qué esos fondos no podrían destinarse a su defensa. pic.twitter.com/5tFRPkX7Fn — Villalva tv (@andresvillalval) March 30, 2026

Para Claudia Sheinbaum no existe un problema de que los fondos nacionales de Venezuela sean utilizados en la representación jurídica de Nicolás Maduro.

Claudia Sheinbaum reitera el principio constitucional de México de no intervención

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum reiteró que no ha cambiado su opinión sobre la intervención de Estados Unidos a Venezuela.

No solo por su convicción y es que recordó que la política exterior de México se rige por el principio constitucional de no intervención.

Es por ello por lo que Claudia Sheinbaum rechazó cualquier tipo de injerencia de un país en los asuntos internos de otros países.

“Ustedes saben cuál es nuestra posición (sobre el arresto de Maduro) frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y sobre la intervención de cualquier país en otro, por Constitución y por convicción” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que existe la disposición de establecer comunicación con Delcy Rodríguez o con autoridades de Venezuela .

Sin embargo, preciso que por el momento no se ha concretado esta situación.

“No he hablado con Delcy Rodríguez, no se ha dado la oportunidad, pero podemos hablar con ella” Claudia Sheinbaum