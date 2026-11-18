Claudia Sheinbaum protagonizó uno de los momentos más comentados de la APEC 2026 en Shenzhen, China, al ser recibida con los acordes de Cielito lindo durante la cena de líderes del foro.

La escena en APEC 2026 destacó por el simbolismo del gesto hacia la delegación mexicana y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La presidenta de México asistió al encuentro junto a otros jefes de Estado que participan en la cumbre, donde se abordan temas económicos y de cooperación regional.

El recibimiento a Claudia Sheinbaum fue interpretado por muchos como una muestra de cercanía cultural entre México y China.

Claudia Sheinbaum fue recibida en la cumbre APEC 2026 con “Cielito lindo”

La presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida en el recinto por una orquesta de cámara que interceptó “Cielito lindo” mientras caminaba hacia la APEC 2026.

La orquesta comenzó a interpelar “Cielito lindo” durante el paso de la mandataria mexicana para dirigirse a la cumbre.

Claudia Sheinbaum agradeció el gesto con una sonrisa y el recibimiento se volvió viral en redes sociales.

Diversos usuarios mexicanos agradecieron el gesto de China al recibir a la presidenta de México con una melodía emblemática del país.

Mientras que usuarios extranjeros admiraron la templanza y los discursos que ha expresado Claudia Sheinbuam durante su reunión con el presidente chino.

Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales diversas fotos de sus ingreso a la cumbre APEC 2026, donde compartió espacio con diversos líderes mundiales.

En una de las fotos se le ve caminando en la entrada del Centro Internacional de Intercambio de Shenzhen, mientras de fondo se observa la orquesta de cámara que la recibió con “Cielito lindo”.

La presidenta de México se encuentra en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico, la cual reúne a las 21 que lo integran.

Claudia Sheinbaum se vuelve viral en China por viajar en clase económica

Las redes sociales de China, como Weibo, volvieron virales las fotografías de Claudia Sheinbaum tras viajar en clase económica a China.

Usuarios chinos expresaron su admiración a la presidenta de México por cumplir con los principios de austeridad de su gobierno.

Por otro lado, Claudia Shienbuam sostuvo una reunión con el presidente Donald Trump y expresó en X que había sido un encuentro “muy bueno” y seguían continuando con su agenda.