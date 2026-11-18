La gira de Claudia Sheinbaum por China dejó una nueva muestra del interés del Gobierno de México por incorporar innovación tecnológica al sector salud.

“Quedamos con el embajador de China en México, que viene acompañándonos, y con los médicos de poder establecer una relación mayor para poder llevar todos estos adelantos científicos a nuestro país”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su visita al Hospital Popular del Distrito de Nanshan, en Shenzhen, la presidenta de México conoció de primera mano un modelo de atención médica que integra inteligencia artificial, automatización y sistemas avanzados de diagnóstico para optimizar la atención de pacientes.

El recorrido formó parte de las actividades paralelas a su participación en la cumbre APEC 2026 y abrió la puerta a futuras oportunidades de cooperación tecnológica entre ambos países.

Así funciona el hospital de China que utiliza inteligencia artificial y robots

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Claudia Sheinbaum fue el uso de robots para trasladar medicamentos, muestras y materiales necesarios para los análisis clínicos; el hospital también cuenta con equipos especializados y capacidad para atender hasta mil 500 pacientes.

La presidenta calificó como impresionante el modelo de atención y adelantó que buscará fortalecer la cooperación con China para llevar estos avances científicos a México.

Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo, revela imágenes del Hospital de China que visitó Claudia Sheinbaum (@josefinarodzam / X)

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, compartió imágenes de la visita y destacó que el encuentro abre oportunidades de cooperación para acercar la innovación médica a México.

El Hospital Popular de Nanshan obtuvo en 2024 la acreditación de hospital inteligente de nivel cinco, aunque todavía no se han definido los plazos ni las tecnologías que podrían implementarse en México, el gobierno de Sheinbaum busca conocer y aprovechar el modelo sanitario chino.