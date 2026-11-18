Claudia Sheinbaum, se volvió viral en China por realizar su viaje, de 21 horas, en un vuelo en clase económica.

La red social Weibo explotó con comentarios que aplaudieron la forma en que la presidenta de México llegó a China para su participación en APEC 2026.

Asimismo, elogiaron a Claudia Sheinbaum por no malgastar el dinero de los contribuyentes “en lujosos aviones privados o en gastos de viajes oficiales”.

Sheinbaum se hace viral en Weibo por viajar en clase económica a China

Claudia Sheinbaum se volvió viral en Weibo, la red social de China, luego de que se diera a conocer que la presidenta de México llegó en un vuelo comercial.

Usuarios de Weibo resaltaron su admiración a Claudia Sheinbaum por realizar un viaje de 21 horas en clase económica, en comparación con sus homólogos, que llegaron en vuelos privados.

“La presidenta de México (de 64 años y doctora en ingeniería energética) llegó en un vuelo de China Southern Airlines en clase económica” Comentario en Weibo

Asimismo, resaltaron la importancia de las políticas de austeridad de Claudia Sheinbaum en sus viajes internacionales y no utilizar el dinero del pueblo en viajes lujosos.

“Es digno de elogio gastar el dinero de los contribuyentes con austeridad y asegurarse de que se utilice donde más se necesita, en lugar de malgastarlo en lujosos aviones privados o en gastos de viajes oficiales” Comentario en Weibo

Asimismo, compartieron las fotos oficiales del recibimiento de la presidenta mexicana en el aeropuerto, donde se le ve bajando de un autobús.

Claudia Sheinbaum llega a China para APEC 2026 (@GobiernoMX/X)

Esto contrastó con la llegada de otros jefes de Estado, que fueron recibidos mientras descendían de sus aviones privados o de su Fuerza Aérea.