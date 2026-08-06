Desde Pekín en China se habla de la estrategia que habría detrás de la crisis migratoria de Ceuta, asegurando que estaría impulsada por Mossad.

A la perspectiva de algunos en China, el conflicto por la postura de la Unión Europea por la guerra del medio oriente, llevó a la intervención de Mossad para desestabilizar.

China cree que la crisis migratoria de Ceuta es por Mossad

Tras la crisis migratoria de Ceuta que se registró a finales de julio de 2026, China está cuestionando los ‘hilos’ que se mueven para lo que creen buscaría desestabilizar a la Unión Europea.

Los reportes argumentan que reuniones en Pekín hablan sobre la posibilidad de que la crisis migratoria de Ceuta esté siendo impulsada por Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, debido a la postura que España dio sobre la guerra de medio oriente.

A la perspectiva de China, se trata de una guerra que busca meter a la Unión Europea en crisis con el ingreso de migrantes a Ceuta.

Migrantes cruzan por Ceuta. (Henry Nicholls/AFP / AFP)

Esto se vería impulsado por la postura que Pedro Sánchez, presidente de España, dio al conflicto armado, donde reconoció a Palestina y criticó la masacre de Gaza.

Ante ello, Benjamin Netanyahua, primer ministro de Israel, buscaría sentenciar a Europa a una crisis mediante el ingreso de migrantes, asegurando se paga “para que los pobres arriesguen su vida” al buscar ingresar por Ceuta.

Sumado a ello, expertos creen que la crisis de migrantes en Ceuta es reflejo, además, de las deficientes reformas migratorias que la Unión Europea tiene.

Mientras tanto, Pedro Sánchez ha enviado una carta para manejar la crisis en Ceuta.