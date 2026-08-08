El gobierno de España comenzó hoy sábado 8 de agosto el refuerzo de controles fronterizos con Italia, como respuesta a la crisis migratoria que se desató días atrás en Ceuta.

Las autoridades de España dieron a conocer que las medidas de revisión y control fronterizo, comenzaron a aplicarse a todas las personas que proceden de Italia, desde la medianoche.

Cabe destacar que las acciones se impusieron como respuesta a la negativa del gobierno de Georgia Meloni a levantar las medidas que se impusieron a ciudadanos españoles desde la crisis en Ceuta.

España paga con la misma moneda a Italia; impone control migratorio

El Gobierno de España reimpuso controles fronterizos en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes de Italia desde este sábado 8 de agosto, como respuesta reciproca temporal.

La decisión responde a la suspensión previa del acuerdo Schengen por el gobierno de Giorgia Meloni, argumentando riesgos de seguridad y movimientos secundarios de migrantes irregulares desde España.

Ante ello, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supervisarán la documentación, pasaportes y visados en los puntos de entrada aeroportuarios y marítimos españoles.

Aeropuerto Internacional de Barajas, España (Especial)

Las restricciones operativas se mantendrán vigentes hasta el 7 de septiembre, por lo que las revisiones obligatorias de identidad serán ineludibles para todos los pasajeros procedentes de Italia.

Por los hechos, autoridades aduaneras han solicitado a los usuarios de vuelos y embarcaciones prever tiempo adicional para completar las inspecciones requeridas en las terminales internacionales.

Crisis en Ceuta desató conflicto entre España e Italia

Los controles fronterizos que España impuso a Italia se aplican en medio de la crisis diplomática entre ambas naciones que se desató a finales de julio por los problemas migratorios en Ceuta.

Lo anterior debido a que Giorgia Meloni suspendió unilateralmente el acuerdo Schengen para los viajeros procedentes de España, al argumentar la necesidad de evitar movimientos migratorios secundarios.

Migrantes cruzan por Ceuta. (Henry Nicholls/AFP / AFP)

La cancillería española calificó la acción como discriminatoria e injustificada, por lo que emitió un aviso a las autoridades italianas solicitando el retiro de las restricciones.

Al no recibir una respuesta favorable, el Ministerio del Interior formalizó una réplica basada en el principio de reciprocidad, afectando los flujos aéreos y marítimos entre ambos países.