La crisis migratoria en Ceuta, España, mantiene su estado delicado con la confirmación de la muerte de 72 migrantes tras el intento masivo de entrada.

Se estima que entre 50,000 y 60,000 personas irrumpieron en el territorio de Ceuta, España. A pesar de la magnitud de la tragedia, la ciudad empieza a recuperar la normalidad, pues la mayoría de quienes cruzaron han regresado a Marruecos.

Se eleva a 72 las muertes por la crisis migratoria en España

El delegado del Gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta, España, Miguel Ángel Pérez Triano, informó que la cifra de muertes aumentó a 72, durante la mañana de este 2 de agosto de 2026.

El balance previo de muertes por la entrada a Ceuta, España, había sido de 67 personas; el mismo delegado Miguel Ángel Pérez Triano, lamentó el fallecimiento de “personas inocentes”.

100 mil personas buscarían cruzar a Ceuta, estiman organizaciones de Marruecos (Antonio Sempere / AP Photo/Antonio Sempere)

No obstante, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) contradijo la información oficial española señalando que hay al menos 130 muertos, así como decenas de desaparecidos tras el intento de entrada forzado.

Esto luego de que también se mencionara que la mayoría de las persona que trataron de ingresar a suelo español, han regresado a Marruecos, quedando solo alrededor de 3 mil migrantes en la zona.

Igualmente, se señala que de todo ese grueso de personas que regresaron a Marruecos, se incluiría también a migrantes que llegaron a Ceuta antes de la entrada masiva.

España refuerza seguridad y atención en la frontera de Ceuta

Tras la entrada masiva y las 72 muertes que esto trajo consigo, el gobierno de España ha establecido medidas extraordinarias en la frontera de Ceuta con Marruecos.

Se ha desplegado un operativo de casi 3 mil agentes entre fuerzas de seguridad y militares de España, quienes permanecerán en Ceuta el tiempo que sea necesario.

Asimismo, desde este domingo 2 de agosto, las barreras de contención instaladas en El Tarajal se encuentran plenamente operativas y bajo vigilancia permanente de la Guardia Civil.

También se ha reforzado la vigilancia marítima con un nuevo dique flotante de 500 metros en el Mediterráneo.

Al mismo tiempo que se trabaja con la Cruz Roja para suministrar agua y necesidades básicas a los migrantes, aunque las autoridades admiten que la situación sobrepasó inicialmente los recursos disponibles.