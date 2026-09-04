Antonio Banderas, icónico actor español de 66 años de edad, dedicó un mensaje a los migrantes de Ceuta durante los Premios Juventud 2026.

En la ceremonia, celebrada en el Starlite Marbella de la ciudad de Málaga, España, Antonio Banderas fue galardonado con el premio Agente de Cambio gracias a su trabajo en materia social.

Antonio Banderas dedica mensaje a los migrantes de Ceuta en Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud / X)

El emotivo mensaje de Antonio Banderas para los migrantes de Ceuta en Premios Juventud 2026

Antonio Banderas dedicó un mensaje a los migrantes de Ceuta en los Premios Juventud 2026, en el que instó a cultivar la soberanía intelectual y a defender el pensamiento crítico individual en la sociedad contemporánea.

El actor manifestó que la liberación humana no proviene únicamente de las luchas colectivas de un pueblo, sino de una constante conquista interna que resguarde a las personas de la manipulación ideológica.

Banderas advirtió directamente a las nuevas generaciones, instándolas a no limitarse al consumo superficial de información provisto por las tecnologías de la actualidad.

Antonio Banderas dedica mensaje a los migrantes de Ceuta en Premios Juventud 2026 (@PremiosJuventud / X)

Para el actor, la dependencia de estos estímulos virtuales y opiniones interesadas fomenta el conformismo y la pérdida de criterio propio ante sectores poderosos que buscan moldear voluntades ajenas.

El español recomendó buscar respuestas reflexivas en artes como la lectura, la pintura, la música abstracta, el teatro y el cine, las cuales constituyen excelentes vías para el autodescubrimiento y comprensión social.

Al cierre de su emotivo discurso, Banderas rememoró el enigmático lema histórico del escudo de Málaga que exalta la valentía ante el peligro de ejercer la libertad individual.

Finalmente, dedicó este reconocimiento a los ciudadanos de Ceuta, región que dijo está caracterizada por su valiosa convivencia multicultural y multireligiosa que hoy requiere recuperar con urgencia su esencia de paz.