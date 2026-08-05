Las autoridades de Marruecos iniciaron un proceso judicial contra 25 personas presuntamente ligados con la organización de los cruces irregulares de migrantes en Ceuta, desatando una crisis.

De acuerdo con la información, la medida forma parte de una investigación más amplia que ya suma 86 personas procesadas por su posible participación en los hechos registrados a finales de julio.

Enjuician a 25 personas en Marruecos por presuntamente desatar crisis migratoria en Ceuta

Un juzgado de Marruecos investiga a 25 personas por su relación directa con la crisis migratoria en Ceuta, en la que se reportó el intento de cruce de más de 70 mil migrantes de manera irregular.

La crisis migratoria de Ceuta deja 57 muertos y conmociona a España (Michelle Rojas / SDPnoticias )

La Fiscalía de Tetuán informó que los acusados enfrentan cargos relacionados con:

Organización de la migración irregular

Transporte ilegal de personas

Agresión contra agentes de seguridad

Los reportes indican que, entre los procesados, también se encuentran menores de edad, quienes serán juzgados conforme a la legislación marroquí por su presunta participación en esta crisis migratoria.

Tras lo sucedido en Ceuta, el gobierno de España desplegó un amplio operativo de seguridad, reforzando la presencia de la Guardia Civil y el Ejército para contener la llegada masiva de migrantes.

Marruecos sostiene que detrás de estos cruces existen redes organizadas que aprovecharon la desinformación y la vulnerabilidad de cientos de personas para promover el ingreso irregular a territorio español.