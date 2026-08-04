Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior de España, informó que 70 mil migrantes que ingresaron de manera irregular a la ciudad de Ceuta, ya han regresado a Marruecos.

De acuerdo con la información, el retorno de estos 70 mil migrantes fue posible gracias a la coordinación entre España y Marruecos, así como a las medidas para atender la emergencia fronteriza.

España afirma que 70 mil migrantes han vuelto a Marruecos tras intento de ingresar a Ceuta

De los 72 mil migrantes que ingresaron de manera irregular a Ceuta la semana pasada, cerca de 70 mil ya han sido retornados a Marruecos, afirmó el ministro del Interior de España.

España afirma que 70 mil migrantes han vuelto a Marruecos tras intento de ingresar a Ceuta (Agencia AP / AP Photo/Antonio Sempere)

El ministro Fernando Grande-Marlaska defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y afirmó que varios de sus homólogos europeos reconocieron el trabajo realizado por España durante la crisis.

Asimismo, Grande-Marlaska detalló que los servicios de inteligencia españoles no contaban con información previa que anticipara una entrada masiva de personas a Ceuta, pero la crisis ya fue contenida.

La llegada masiva de migrantes marroquíes en Ceuta, ocurrida a finales de julio, provocó una crisis humanitaria y política en la frontera con Marruecos, que dejó a decenas de personas muertas.

España ha señalado que continúan los trabajos para reforzar los mecanismos de vigilancia y cooperación con los países vecinos, al tiempo que la Unión Europea reiteró la necesidad de fortalecer las fronteras del bloque.

Pese a que la mayoría de los migrantes ya abandonó Ceuta, España mantiene el monitoreo de la situación para evitar nuevos cruces irregulares, mientras continúan las investigaciones sobre el origen de la crisis migratoria.