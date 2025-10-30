El gobierno chino es el primero en oponerse al mandato de Donald Trump, quien ha ordenado al Pentágono realizar pruebas de armamento nuclear.

A poco de darse a conocer que Donald Trump no quiere quedarse atrás frente a Rusia y China respecto a su armamento nuclear, las reacciones no se hicieron esperar.

China está pidiendo que Estados Unidos respete el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos (TPCE), el cual prohíbe las explosiones nucleares por parte de cualquier persona, en cualquier lugar.

Tratado que el gobierno de Estados Unidos firmó en 1996, pero nunca ratificó y, sin embargo, había cumplido.

Estados Unidos no fue el único. 187 países firmaron el TPCE, pero solo 178 lo ratificaron. China e Israel no lo han ratificado, mientras que la India, Pakistán y Corea del Norte ni siquiera lo han firmado.

Aún así, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, instó a Estados Unidos a evitar la proliferación nuclear.

Así como salvaguardar el equilibrio y la estabilidad estratégica mundial bajo medidas concretas que no sea el uso de armamento nuclear.

“China espera que Estados Unidos cumpla con seriedad las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y su compromiso de prohibir los ensayos nucleares, y que tome medidas concretas para salvaguardar el sistema mundial de desarme y no proliferación nuclear y salvaguardar el equilibrio y la estabilidad estratégicos mundiales” Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores

¿Estados Unidos supera a otros países en armamento nuclear?

Donald Trump asegura que Estados Unidos posee el mayor armamento nuclear y más moderno sobre otros países.

Sin embargo, hasta el momento de redactar esta nota, se desconoce el número exacto de ojivas nucleares que posee cada país.

Con base en datos revelados por la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS, en inglés), los países con mayor armamento nuclear son:

Estados Unidos posee unas 5.225 ojivas nucleares

Rusia tiene 5.580 ojivas nucleares

China cuenta con con 600 ojivas nucleares

Francia posee 290 ojivas nucleares

Reino Unido cuenta con 225 ojivas nucleares

India tiene 180 ojivas nucleares

Pakistán tiene en su poder 170 ojivas nucleares

Israel posee 90 ojivas nucleares

Corea del Norte tiene 50 ojivas nucleares