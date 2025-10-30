El presidente Donald Trump aseguró que, como otros países con armas nucleares, Estados Unidos tiene derecho a realizar pruebas de éstas, pese a no haberlas realizado en más de 30 años.

Durante su gira por Asia, Trump señaló que si otros pueden hacer pruebas nucleares, “es apropiado que nosotros también las hagamos”.

Esto luego de asegurar que busca “desnuclearizar” al mundo y compartiera sus conversaciones al respecto con países como:

Trump señaló que, como otros países se la pasan haciendo lo que parecen pruebas militares, su país también comenzará a hacerlas.

Según el presidente, Estados Unidos es el país con “más armas nucleares que nadie”, pero tienen décadas sin realizar pruebas.

Sin embargo, países como China sí realizan pruebas militares de sus armas nucleares, por lo que el mandatario estadounidense afirmó que, como tienen derecho, ellos también empezarán a hacerlas.

"Parecen todas pruebas nucleares. Tenemos más armas nucleares que nadie, pero no hacemos pruebas... si otros las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos" Donald Trump

Donald Trump apuesta por “desnuclearizar” países

Por otra parte, Donald Trump aseguró que su anuncio para la reanudación inmediata de pruebas nucleares es una apuesta para conseguir la “desnuclearización” de los países.

Asimismo, resaltó que busca que China entre en las negociaciones de los tratados de no proliferación con Rusia.

“Me gustaría ver desnuclearización, porque tenemos muchas (armas nucleares) y Rusia ha sufrido. Rusia es la segunda y China la tercera y China se va a adelantar en cuatro o cinco años. Creo que la desescalada, lo que llamaría desnuclearización sería una gran cosa. Algo de lo que estamos hablando con Rusia y queremos añadir a China si lo hacemos” Donald Trump

Cabe señalar que el anuncio de Donald Trump Trump ordenó las pruebas de armas nucleares después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.