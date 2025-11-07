Donald Trump, presidente de Estados Unidos recibe burlas tras sus recientes declaraciones sobre las amenazas globales de por las armas nucleares en el mundo.

En conferencia de prensa el presidente de Estados Unidos expresó sus preocupaciones por el uso de potencias nucleares y su acervo como China y Rusia, pero al referirse del poder estas armas sus declaraciones fueron la burla en redes sociales.

Debido a que el presidente Donald Trump dijo que estas podrían destruir el mundo hasta 150 veces.

Donald Trump recibe burlas en internet por su amenaza de destruir el mundo 150 veces

Al referirse sobre el poder del arsenal nuclear que posee Estados Unidos y otras potencias nucleares que podría destruir el mundo hasta 150 veces generó una serie de burlas en internet.

Ya que las palabras de Donald Trump fueron “Podríamos destruir el mundo 150 veces. No hay necesidad de ello" al hablar de sus deseos de la desnuclearización.

Incluso resaltó que países como China y Rusia gastan mucho dinero en armas nucleares y pruebas en vez de utilizarlo en beneficio para las personas, pero sus declaraciones sobre la capacidad de destruir el mundo 150 veces fueron las que causaron la burla directa entre los usuarios de redes sociales.

Quienes incluso lo llamaron de manera sarcástica el “candidato al Premio Nobel de la Paz” en alusión a los deseos de Donald Trump de recibir uno.

"El candidato a Premio Nobel de la Paz" Usuario de X

También otro usuario cuestionó cómo es posible destruir el mundo 150 veces.

“¿como destruyes un mundo 150 veces. pueden explicarmelo?" Usuario de X

Cabe recordar que los deseos de Donald Trump de recibir el premio Nobel de la Paz provienen por autoproclamarse el hombre que ha detenido 7 guerras en el mundo que son: