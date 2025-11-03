Donald Trump justifica nuevamente las pruebas nucleares que ordenó realizar en su Gobierno porque asegura que “Rusia y Corea del Norte lo hacen sin avisar” .

En una entrevista en el programa de televisión 60 minutos de la BBC, el presidente de Estados Unidos sugiere que tanto Rusia como China realizan pruebas nucleares sin que las personas sepan.

Estas declaraciones de Donald Trump son las más detalladas que ha dado al respecto de su decisión de retomar las pruebas nucleares tras más de tres décadas de no hacerlo.

En esta entrevista Donald Trump justificó las pruebas nucleares que ordenó volver a realizar a las fuerzas armadas de su país.

Sin embargo aprovechó para acusar a Rusia, Corea del Norte y China de hacerlas en secreto.

“Rusia está probando, China está probando pero no hablan de ello” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Asegura que son pruebas de “gran profundidad” donde la gente no sabe que está pasando y que sólo sienten pequeñas vibraciones a su al rededor por este tipo de acciones nucleares que hacen los gobiernos de sus países.

“Realizan pruebas a gran profundidad, donde la gente no sabe exactamente qué está pasando con la prueba; se siente una pequeña vibración” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Aseguró que ahora su país hará pruebas nucleares porque tanto Rusia y China lo hacen y ahora se les ha sumando Corea del Norte, situación que no lo dan a conocer públicamente.

Es por ello que Donald Trump aseguró que no quiere ser el único país que no haga pruebas nucleares.

Por otra parte, Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos dio a conocer que la intención de las pruebas que pretende hacer Donald Trump se trata de “pruebas de sistemas” y “no explosiones nucleares”.

Aunque por las últimas declaraciones de Donald Trump en esta reciente entrevista con el programa 60 minutos ha dejado entrever que sí se trata de pruebas nucleares que haría Estados Unidos.