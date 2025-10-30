Donald Trump ha ordenado al Pentágono realizar pruebas con armamento nuclear, lo que no se ha hecho desde hace 33 años; acción que aprueba J.D Vance.

El vicepresidente de Estados Unidos, justifica la realización de pruebas nucleares argumentando que deben asegurarse de su buen funcionamiento.

Desde la Casa Blanca y ante periodistas, J.D Vance, de 41 años de edad, aseguró que los ensayos nucleares son importantes para garantizar la seguridad de la nación.

“Tenemos un gran arsenal nuclear, obviamente los rusos tienen un gran nucleo, los chinos tienen un gran núcleo...a a veces tienes que probarlo para asegurarte de que funciona y funciona correctamente” J.D Vance. Vicepresidente de Estados Unidos

BREAKING: VP Vance says US nuclear arsenal needs testing to ensure proper functioning pic.twitter.com/WjY6zZhjpJ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2025

Y sin más, expresó su apoyo absoluto a Donald Trump, de 79 años de edad: “La declaración del presidente habla por sí misma”.

Estados Unidos reanudará pruebas con armamento nuclear por órdenes de Donald Trump

Mediante la red social Truth Social, Donald Trump ordenó reanudar pruebas con armamento nuclear debido a que Estados Unidos no se puede quedar atrás ante China y Rusia.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Ng Han Guan/AP / AP)

Las pruebas nucleares se llevarán a cabo en el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada, donde Estados Unidos, una zona segura para realizar detonaciones.

De acuerdo con Donald Trump, Estados Unidos posee un gran armamento, uno mayor y moderno sobre otros países, por lo que es justo “igualar condiciones”.

La orden le falta al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos (TPCE), que prohíbe las explosiones nucleares por parte de cualquier persona, en cualquier lugar.

Tratado que el gobierno de Estados Unidos firmó en 1996, pero no ratificó y aún así lo cumplió por la gran responsabilidad que conlleva.

La justificación del mandatario, quien intentó reanudar los ensayos nucleares en 2020, es conseguir la “desnuclearización” de varios países.

Por lo que busca que China entre en las negociaciones de los tratados de no proliferación con Rusia.

“Me gustaría ver desnuclearización, porque tenemos muchas (armas nucleares) y Rusia ha sufrido. Rusia es la segunda y China la tercera y China se va a adelantar en cuatro o cinco años. Creo que la desescalada, lo que llamaría desnuclearización sería una gran cosa. Algo de lo que estamos hablando con Rusia y queremos añadir a China si lo hacemos” Donald Trump

La orden y amenaza llega a días de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.