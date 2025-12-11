China ejecuta a banquero acusado de recibir millonarios sobornos

Las autoridades en China ordenaron ejecutar a un banquero acusado de recibir millonarios sobornos.
Después de ser encontrado culpable, un banquero chino fue condenado a la pena capital.
Ejecutan en China a banquero acusado de recibir millonarios sobornos
El banquero Bai Tianhui fue ejecutado tras ser declarado culpable de aceptar sobornos por más de 156 millones de dólares.
Ban Tianhui era exgerente general de la firma financiera China Huarong International Holdings (CHIH).
De acuerdo con los reportes, el ejecutivo aceptó sobornos a cambio de tratos favorables para la adquisición y financiamiento de proyectos entre 2014 y 2018.
China Huarong International Holdings ha sido el objetivo de la cruzada anticorrupción que lanzó el presidente Xi Jinping.
En 2021, el exjefe de Huarong, Lai Xiaomin fue ejecutado por recibir sobornos por 253 millones de dólares.
Cabe mencionar que en China las condenas a la pena capital por corrupción se emiten con un aplazamiento de dos años; posteriormente, son conmutadas a prisión perpetua.
Banquero en China apeló su condena; tribunal ratificó su ejecución
Reportes indican que el banquero Ban Tianhui apeló su condena que fue dictada en mayo 2024 en Taijin.
No obstante, el máximo tribunal de China ratificó su decisión en febrero pasado, calificando los delitos del banquero de “excepcionalmente graves” dañando los intereses del Estados.
Ban Tianhui fue ejecutado el martes 9 de diciembre en Taijin, después de reunirse con su familia.
Hasta el momento, se desconoce cómo se llevó a cabo la ejecución del banquero.