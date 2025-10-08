El alcalde de Chicago lanzó una advertencia para los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que realizan redadas en la demarcación.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, dijo que esta ciudad es una zona libre de operativos ICE, por lo que hacer redadas migratorias será considerado como un delito penal.

La advertencia del alcalde Brandon Johnson se da luego de que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 300 agentes de seguridad en la ciudad de Chicago, Illinois.

Alcalde de Chicago advierte a ICE que violar leyes locales será delito penal

El alcalde Brandon Johnson dijo que realizar redadas migratorias es violar las leyes locales de Chicago.

Por lo que esto será considerado como un delito penal, pese a que sean órdenes de Donald Trump.

“Cualquiera que cometa un delito debería ser imputado. Es la norma básica de lo que ostensiblemente llaman orden público. (Los agentes) deberían rendir cuentas”. Brandon Johnson, alcalde de Chicago

Despliegue militar inicia en Chicago tras declaración de Donald Trump (Eduardo Díaz)

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, resaltó que esta orden aplicará solo para operativos del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés).

Asimismo, el alcalde de Chicago pidió a sus ciudadanos que no tengan miedo por la presencia de militares, pero dijo que deberían tener precauciones con aquellos agentes encapuchados.