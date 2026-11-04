El célebre músico y Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, sostuvo un encuentro privado con el papa León XIV en el Palacio Apostólico, durante su visita a Roma por motivos de su gira musical.

Este acercamiento se produce años después de que el papa León XIV utilizó fragmentos de una antigua composición antimilitarista del artista para abogar en contra del rearme nuclear mundial.

Durante la reunión formal, caracterizada por un tono cordial, ambas figuras intercambiaron obsequios significativos, consistentes en un rosario enviado por el Vaticano y un ejemplar autografiado de la autobiografía del cantautor estadounidense.

Así fue el encuentro entre Bob Dylan y el papa León XIV en el Vaticano

El encuentro privado entre Bob Dylan y el papa León XIV en el Vaticano se caracterizó por su tono informal, cálido y de mutuo respeto.

Se llevó a cabo en la biblioteca apostólica del Palacio Apostólico, aprovechando el paso del cantautor estadounidense por Italia como parte de su gira Rough and Rowdy Ways Tour.

El encuentro entre Bob Dylan y el papa León XIV en el Vaticano (AFP / AFP)

El encuentro ofreció un llamativo contraste visual; Dylan asistió vestido completamente de negro, con abrigo, guantes, sudadera con capucha y apoyado en un paraguas, mientras que el pontífice vestía su habitual sotana blanca y se mostró muy sonriente durante la conversación.

El jesuita Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, acompañó al músico y ayudó a gestionar la visita.

Durante la breve audiencia compartieron charlas sentados a una mesa, donde el papa León XIV le obsequió a Dylan un rosario, y el artista le entregó a cambio un ejemplar de su libro autobiográfico, Chronicles - Volume 1.

Encuentro de Bob Dylan y el papa León XIV en el Vaticano tiene de transfondo un mensaje pacifista compartido

El jesuita Antonio Spadaro calificó la reunión como un momento con “sabor a historia”, destacando una afinidad profunda entre la visión del mundo de Dylan —nutrida del blues, el gospel y la espiritualidad— y la tradición filosófico-teológica de figuras como San Agustín.

El encuentro tuvo como trasfondo un mensaje pacifista compartido.

Meses antes, León XIV había utilizado versos de la canción de protesta inédita de Dylan de 1963, “Go Away You Bomb”, en el prólogo de un libro sobre el desarme para denunciar la amenaza del rearme nuclear.

El encuentro entre Bob Dylan y el papa León XIV en el Vaticano (AFP / AFP)

Se trata de la segunda vez que el premio Nobel de Literatura se reúne con la máxima autoridad de la Iglesia Católica, tras su participación en 1997 ante San Juan Pablo II en Bolonia.

Este hito reafirma casi tres décadas de diálogo continuo entre la obra poética de Bob Dylan y el