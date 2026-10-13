La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó oficialmente que la reciente operación quirúrgica del Papa León XIV en el Policlínico Gemelli finalizó de manera exitosa.

Durante el procedimiento médico, realizado la tarde del 13 de octubre, los especialistas lograron extirpar un nódulo pulmonar sin que se registraran contratiempos.

Tras la intervención, el Santo Padre retornó de inmediato a su habitación para comenzar su proceso de recuperación, se espera que permanezca hospitalizado cerca de una semana tras haber suspendido su agenda pública.

Papa León XIV se recupera tras una operación para extirparle un nódulo pulmonar

El Papa León XIV, de 71 años, se encuentra en buen estado y en proceso de recuperación tras ser operado con éxito este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar.

Papa León XIV desde el Vaticano. (Riccardo De Luca/AP / AP)

La Sala de Prensa del Vaticano confirmó que la cirugía concluyó de forma favorable, dentro del tiempo previsto y según lo planeado, tras lo cual el Pontífice regresó a su habitación.

La operación estuvo a cargo de un equipo quirúrgico liderado por el cirujano torácico Dr. Stefano Margaritora.

La lesión fue hallada durante un chequeo médico de rutina en una fase muy temprana y bien localizada.

Los especialistas destacan que, aun en caso de que el análisis del tejido determine que es maligno, el pronóstico es excelente debido a la pronta extirpación.

¿Cómo será la recuperación del Papa León XIV tras la operación para extirparle un nódulo pulmonar?

Los médicos y especialistas coinciden en que el pronóstico del Papa León XIV es “excelente” y “muy positivo”.

Aunque la estancia hospitalaria inicial estimada es de una semana, especialistas indican que la recuperación total del estado físico previo podría tomar hasta tres meses.

Por recomendación médica, sus audiencias y actos públicos han sido cancelados hasta el 20 de octubre.

Para los eventos programados durante su hospitalización, será reemplazado por otros miembros de la Santa Sede; por ejemplo, el cardenal Luis Antonio Tagle lo sustituirá en la misa de clausura de la asamblea mundial sobre la familia.

Debido a que se aconseja no volar durante al menos tres semanas tras este tipo de cirugías, el periodo de reposo le permitiría mantener su gira internacional por Uruguay, Argentina y Perú fijada entre el 6 y el 17 de noviembre, dependiendo de cómo avance su evolución.

De hecho, se informó que el Pontífice decidió operar el nódulo de inmediato precisamente para no alterar sus planes de viaje.