Björk pide la independencia de Groenlandia tras declaraciones de Trump

La cantante islandesa de 60 años, Björk Guðmundsdóttir, pidió la independencia de Groenlandia tras las declaraciones de una posible anexión por el presidente Donald Trump.

“Deseo a todos los groenlandeses bendición en su lucha por la independencia“. Björk

A través de su cuenta de instagram, Björk instó a los habitantes de Groenlandia a que declaren su independencia de Dinamarca, recordando que Islandia lo logró en 1944.

Björk pide la independencia de Groenlandia para evitar una posible anexión de Donald Trump

El presidente Donald Trump sugirió la posibilidad de que Estados Unidos busque la anexión de Groenlandia, tras asegurar que necesita dicho territorio por supuestos motivos de seguridad nacional.

Estas palabras de Trump generaron la reacción de la famosa cantante islandesa Björk, quien envió un mensaje a los groenlandeses para motivarlos a que se independicen de Dinamarca.

Björk señaló que los groenlandeses podrían pasar de “un cruel colonizador a otro” si Estados Unidos se apropia de dicho territorio.

Esta situación fue calificada por ella como algo "demasiado brutal para siquiera imaginarlo“.

Y es que en su mensaje, la artista recordó que su país, Islandia, logró consumar su separación de Dinamarca en 1994. Al respecto, señaló que los islandeses están “extremadamente aliviados” de haber logrado esta separación.

La cantante Björk señaló que esto le permitió a su país no perder su cultura o su idioma, pues aseveró que de no haber cambiado la historia, sus hijos estarían hablando danés en la actualidad.

“los islandeses están extremadamente aliviados de haber logrado romper con el danés en 1944, no perdimos nuestro idioma, mis hijos estarían hablando danés ahora”. Björk

Además, Björk hizo mención de una polémica que envuelve a Dinamarca con Groenlandia, como es el caso de la colocación forzada de DIUs a mujeres jóvenes entre 1966 y 1970.

La cantante islandesa colocó en su mensaje que los daneses “tratan como de segunda clase” a los habitantes de Groenlandia, por lo que reiteró deberían luchar por independizarse del reino danés.