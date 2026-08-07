Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, actual ministro de Relaciones Exteriores de Perú desde el 28 de julio de 2026 en el gobierno de Keiko Fujimori, combina una trayectoria diversa en periodismo, diplomacia y política.

Conocido por conducir Cuarto Poder entre 2002 y 2004 y por su labor en medios como El Comercio y RPP, también trabajó en UNICEF y durante 15 años en la Embajada de Estados Unidos en Perú.

En 2022 fundó el partido SíCreo, con el que fue candidato presidencial en 2026.

¿Quién es Carlos Espá, canciller de Perú?

Carlos Espá, cuyo nombre completo es Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, es un abogado, periodista y político peruano que desde el 28 de julio de 2026 ocupa el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Perú, durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Antes de llegar a la Cancillería, Carlos Espá fue conocido principalmente por su trayectoria en medios de comunicación, especialmente como conductor del programa de investigación Cuarto Poder entre 2002 y 2004.

También fue fundador del partido SíCreo y candidato presidencial en las elecciones generales de 2026.

Carlos Espá, canciller de Perú (@carlosespaoficial / Instagram)

¿Qué edad tiene Carlos Espá, canciller de Perú?

Carlos Espá tiene 65 años. Nació el 1 de septiembre de 1960 en el distrito de Miraflores, Lima, Perú. Por su fecha de nacimiento, cumplirá 66 años en septiembre de 2026.

¿Carlos Espá, canciller de Perú tiene pareja?

La información pública disponible sobre Carlos Espá no permite confirmar actualmente si tiene pareja ni identifica públicamente a una esposa o compañera sentimental, por lo que se desconoce públicamente su situación sentimental actual.

Carlos Espá, canciller de Perú (@carlosespaoficial / Instagram)

¿Qué signo Carlos Espá, canciller de Perú?

Carlos Espá nació el 1 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Virgo, y de acuerdo con la astrología occidental, Virgo corresponde aproximadamente al periodo del 23 de agosto al 22 de septiembre.

¿Carlos Espá, canciller de Perú tiene hijos?

De acuerdo con la información biográfica disponible, Carlos Espá tiene un hijo.

Carlos Espá, canciller de Perú (@carlosespaoficial / Instagram)

¿Qué estudió Carlos Espá, canciller de Perú?

Carlos Espá estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde obtuvo el grado de bachiller y posteriormente el título de abogado en 1987.

Después viajó a Estados Unidos para realizar una maestría en Ciencia Política en The American University, en Washington D. C., con especialización relacionada con relaciones internacionales.

Cursó estos estudios como becario Fulbright y también pertenece a la sociedad de honor estadounidense Pi Sigma Alpha.

Carlos Espá, canciller de Perú (@carlosespaoficial / Instagram)

¿En qué trabajó Carlos Espá, canciller de Perú?

La trayectoria de Carlos Espá, canciller de Perú, abarca diversas áreas profesionales:

Periodismo: Condujo el programa de investigación Cuarto Poder en América Televisión (2002-2004). Laboró también en prensa escrita (El Comercio, La Prensa, revista Oiga), en radio (Radio Programas del Perú - RPP) y en cadenas como Panamericana Televisión, Global Televisión y la Voz de América (VOA) en Washington, D.C.

Diplomacia pública e instituciones internacionales: Fue oficial de comunicaciones para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ocupó durante 15 años (2008-2023) el cargo de director de Comunicaciones en la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.

Sector privado y académico: Ha ejercido la docencia y el análisis político, además de figurar como accionista minoritario de Ferreycorp.

Política: En 2022 fundó el Partido SíCreo, con el cual postuló a la presidencia antes de ser designado al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2026.