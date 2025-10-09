Benjamín Netanyahu de 75 años de edad, propuso a Donald Trump para que gane el Premio Nobel de la Paz 2025.

Esta semana se está llevando a cabo la revelación de los ganadores del Premio Nobel en las diferentes categorías, y el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu ya propuso a Donald Trump para el de la Paz.

Benjamín Netanyahu quiere que Donald Trump gane el Premio Nobel de la Paz 2025

A través de su cuenta de X, Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel propuso al Comité Sueco que le dieran el Premio Nobel de la Paz 2025 a Donald Trump de 79 años de edad.

Pues en palabras de Benjamín Netanyahu, “él se lo merece” tras el acuerdo de alto al fuego que firmarán Israel y Palestina, propuesto por el plan de paz de Donald Trump.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

En la publicación de Benjamín Netanyahu, se puede ver una imagen generada por IA en donde Donald Trump está recibiendo el Premio Nobel de la Paz 2025 de manos del Primer Ministro israelí mientras es vitoreado.

En la imagen de Benjamín Netanyahu, también puede leerse un eslogan que dice: “paz a través de la fuerza”.

Este anuncio de Benjamín Netanyahu sobre Donald Trump, llega justo un día antes de que se anuncie al ganador del Premio Nobel de la Paz 2025; es decir, el próximo 10 de octubre.

Acuerdo de Donald Trump (Casa Blanca vía X)

Benjamín Netanyahu ya había propuesto a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz 2025 en julio pasado

Cabe mencionar que el alto al fuego entre Israel y Palestina llegó a un acuerdo este jueves 9 de octubre en la localidad egipcia Sharm el Sheij, tras conversaciones entre Israel y Hamás.

De hecho, Benjamín Netanyahu ya había propuesto al presidente de Estados Unidos para ganar el Premio Nobel de la Paz 2025 en julio pasado.

Sin embargo, Benjamín Netanyahu no ha sido el único que ha propuesto a Donald Trump para ganar el Premio Nobel de la Paz 2025, pues familiares de rehenes en Gaza también lo habían propuesto.

De igual manera, el líder de oposición israelí, Yair Lapid, invitó a Trump a visitar a las familias de los cautivos en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv y pidió que el Premio Nobel de la Paz le sea entregado al mandatario estadounidense a través de un video en redes.