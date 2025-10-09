László Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura 2025, siendo un escritor de origen húngaro que fue elogiado por el Comité del galardón.

Y es que tal y como lo anunció el Comité Nobel, describieron a László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025 como “un gran escritor épico en la tradición centroeuropea”.

Este jueves 9 de octubre se reveló que el escritor húngaro László Krasznahorkai de 71 años de edad, fue el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

De acuerdo a la descripción brindada por la Academia Sueca, László Krasznahorkai fue reconocido por ellos gracias a que su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

En 1985, Krasznahorkai debutó en el mundo literario con su novela “Tango satánico”, en donde relata la vida de unos residentes de una granja colectiva abandonada, justo en las vísperas de la caída del comunismo.

La obra causó tanta impresión y sensación en su país que fue convertida en película en 1994, dirigida por el director Béla Tarr.

László Krasznahorkai – awarded the 2025 #NobelPrize in Literature – was born in 1954 in the small town of Gyula in southeast Hungary, near the Romanian border. A similar remote rural area is the scene of Krasznahorkai’s first novel ‘Sátántangó’, published in 1985 (‘Satantango’,… pic.twitter.com/ssEDBfumCX — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Incluso aseguraron que Krasznahorkai continúa por la línea de Franz Kafka y Thomas Bernhard, la cual se caracteriza por el absurdismo y lo grotesco.

László Krasznahorkai estaba en el segundo lugar de las apuestas sobre quién se llevaría en Premio Nobel de Literatura 2025; en el primero estaba Haruki Murakami.

Cristina Rivera Garza, escritora mexicana, también estaba entre las favoritas, al igual que los argentinos César Aira y Samanta Schweblin para ganar el Premio Nobel de Literatura 2025.