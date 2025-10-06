¿Quién ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025? El Comité de Estocolmo anunció a los ganadores del galardón.

Este 6 de octubre se revelaron a los tres médicos que fueron elegidos para el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025.

Ellos son los ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025

Tal y como se reveló, este 6 de octubre comenzaron a revelarse a los ganadores del Premio Nobel; en este caso en la categoría de Fisiología o Medicina 2025, siendo los afortunados los médicos:

Mary E. Brunkow de 64 años de edad

Fred Ramsdell de 64 años de edad

Shimon Sakaguchi de 74 años de edad

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Brunkow y Ramsdell de origen estadounidense mientras que Sakaguchi es de origen japonés; los tres ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 por sus descubrimientos sobre la inmunológica periférica.

Las investigaciones comenzaron al principio por separado, comenzando en 1995 con Shimon Sakaguchi al demostrar que el sistema inmunitario era más complejo descubriendo una clase de células inmunitarias desconocidas.

En 2001 Mary Brunkow y Fred Ramsdell revelaron por qué había una cepa específica de ratones era particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes presentando una mutación en un gen Foxp3, equivalente humano que causa una enfermedad autoinmune.

Dos años después, Sakaguchi demostró que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las células que identificó en 1995, las cuales ahora son conocidas como linfocitos T reguladores.

Shimon Sakaguch nació en 1951 y obtuvo su doctorado en medicina en 1976 en la Universidad de Kyoto, Japón, y su doctorado en 1983 en la misma universidad.

Es profesor del Centro de Investigación Fronteriza en Inmunología de la Universidad de Osaka, Japón.

Por su parte, Fred Ramsdell nació en 1960 y obtuvo su doctorado en 1987 en la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos; actualmente es asesor científico en Sonoma Biotherapeutics en San Francisco.

Finalmente, Mary E. Brunkow nació en 1961 y obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton, Estados Unidos.

Actualmente es directora sénior de programas en el Institute for Systems Biology de Seattle, Estados Unidos.