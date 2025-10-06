El lunes 6 de octubre comenzó la revelación de los ganadores del Premio Nobel 2025 en sus diferentes categorías, por lo que te decimos el calendario de entrega de cada galardón de este año.

Pues como cada año, el Comité de Estocolmo del Nobel ha seleccionado a los ganadores de cada categoría del Premio Nobel 2025, revelándolos uno por día.

¿Cuándo se anuncian todos los Premio Nobel 2025 por categoría?

Este lunes 6 de octubre se anunció a los ganadores de la primera categoría del Premio Nobel 2025: Fisiología o Medicina.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Sin embargo, la revelación de los ganadores del Premio Nobel 2025 continuará hasta el 13 de octubre en el siguiente orden del calendario:

Martes 7 de octubre - Premio Nobel 2025 de Física

Miércoles 8 de octubre - Premio Nobel 2025 de Química

Jueves 9 de octubre - Premio Nobel 2025 de Literatura

Viernes 10 de octubre - Premio Nobel 2025 de Paz

Lunes 13 de octubre - Premio Nobel 2025 de Ciencias Económicas

El galardón del Premio Nobel se entrega por el Comité Nobel en Estocolmo, Suecia desde 1901, siendo un reconocimiento a “aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad“.

Cabe recordar que la ceremonia de entrega de los Premio Nobel 2025, se llevará a cabo el viernes 10 de diciembre de este año, siendo elegida esta fecha al ser el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, fundador de los premios.