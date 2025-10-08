¿Quién ganó el Premio Nobel de Química 2025? Este 8 de octubre se revelaron a los galardonados con el prestigioso premio en ciencias.

El Premio Nobel de Química 2025, en esta ocasión, fue ganado por tres químicos de acuerdo con el anuncio de la Real Academia de Ciencias de Suecia.

Ellos son los ganadores del Premio Nobel de Química 2025

Tal y como se reveló, este 8 de octubre se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nobel 2025 en la categoría de Química, resultando ser:

Susumu Kitagawa de 74 años de edad

Richard Robson de 88 años de edad

Omar M. Yaghi de 60 años de edad

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

Los tres químicos, aunque trabajan por separado, sus trabajos se complementan y el Premio Nobel de Química 2025 se les otorgó por “el desarrollo de estructuras metalorgánicas.”

Los tres químicos hicieron “construcciones moleculares con grandes espacios a través de los cuales pueden fluir gases y otros productos químicos”.

El objetivo principal era fabricar estructuras metalorgánicas estables, y de hecho su trabajo se remonta a 1989.

“Estas construcciones, estructuras metalorgánicas, pueden usarse para recolectar agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas” Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia de Ciencias de Suecia

Entre las aplicaciones prácticas de estas estructuras metalorgánicas que desarrollaron los químicos, motivo por el cual fueron galardonados con el Premio Nobel 2025 de Química, están el capturar dióxido de carbono de la atmósfera o extraer agua del aire seco del desierto.

Richard Robson está afiliado a la Universidad de Melbourne, en Australia; Susumu Kitagawa a la Universidad de Kioto en Japón, y Omar M. Yaghi, a la Universidad de California, Berkeley.