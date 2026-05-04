La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el domingo 3 de mayo la muerte de tres pasajeros por hantavirus, quienes viajaban en el crucero MV Hondius de Oceanwilde Expeditions.

De acuerdo con la empresa, un pasajero más se encuentra hospitalizado en Sudáfrica y otros dos casos a bordo continúan bajo investigación. En total habrían sido seis los contagios.

Por su parte, la OMS aseguró que no existe riesgo para el público en general:

“No es necesario que cunda el pánico ni que se impongan restricciones a los viajes” Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa

El crucero partió del puerto argentino de Ushuaia con destino a Islas Canarias . Ahora, se avalúa la posibilidad de navegar a Las Palmas o Tenerife para realizar labores adicionales de control y gestión médica.

OMS inicia investigación por contagio de hantavirus en crucero

En un comunicado, la OMS explicó que una investigación epidemiológica por brote de hantavirus ya está en marcha.

El escrito señala, además, que miembros de la tripulación y pasajeros están recibiendo atención médica.

Crucero (imagen ilustrativa) (Unsplash)

De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa del crucero, la primera víctima mortal fue un neerlandés de 70 años que murió a bordo el 11 de abril.

Días después, el 24 de abril, en la isla de Santa Elena, el cuerpo fue sacado para ser repatriado a los Países Bajos. La esposa del fallecido, de 69 años, también abandonó el barco.

Durante el viaje de regreso, la mujer se desmayó en el aeropuerto internacional O.R. Tambo de Johannesburgo, Sudáfrica. Murió en el centro de salud donde fue trasladada.

El 2 de mayo, un pasajero alemán murió a bordo del barco. Por su parte, un pasajero británico se enfermó durante el viaje a Santa Elena a isla Ascensión.

El lunes 4 de mayo fue ingresado a cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica, donde estudios de laboratorio dieron positivo a hantavirus.

Ahora, este mismo lunes, dos pasajeros sintomáticos permanecen a bordo del crucero, por lo que se solicitó atención médica urgente.