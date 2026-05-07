El Ministerio de Salud argentino inició un rastreo de los ingresos y egresos de la pareja neerlandesa que murió por contagio de hantavirus en el crucero que zarpó de Argentina.

Antes de embarcarse en el MV Hondius, la pareja, un hombre y una mujer de 70 y 69 años respectivamente, recorrió regiones de Argentina, Chile y Uruguay.

De acuerdo con autoridades sanitarias, en los puntos que recorrieron hay registros de la cepa Andes, variante de hantavirus que se contagia entre humanos.

Aún no se determina el posible lugar de contagio de pareja por hantavirus

De acuerdo con la reconstrucción de la ruta, la pareja neerlandesa siguió el siguiente itinerario de viaje antes de contagiarse de hantavirus:

27 de noviembre de 2025: entró a Argentina

7 de enero de 2026: cruzó a Chile

1 de abril de 2026: embarcan el MV Hondius en Ushuaia, Argentina

Información señala que entre cada fecha la pareja se trasladó en auto a diferentes puntos de Argentina, Chile y Uruguay.

Crucero con hantavirus es atendido por personal sanitario. (AFP / AFP)

Hasta el momento, el Ministerio de Salud argentino no ha especulado sobre el posible lugar de contagio de la pareja.

Cabe destacar que el hombre de 70 años fue la primera víctima mortal de hantavirus , muriendo durante el crucero.

Le siguieron su esposa, quién murió durante la repatriación, y un pasajero alemán.

Autoridades argentinas aseguran que no se han identificado casos asociados dentro del país.

Aún así, equipos técnicos viajarán a la provincia de Tierra del Fuego para realizar operativos de captura y análisis de roedores.

De esta manera se pretende detectar la presencia del virus en reservorios naturales.

Por otra parte, dotarán del ARN de la cepa Andes de hantavirus a España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido, países involucrados en el brote del crucero.

Esto último con el fin de facilitar la detección del virus, sumado al suministro de insumos que permitirían la realización de más de 2 mil 500 diagnósticos.