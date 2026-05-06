Un avión ambulancia hizo una escala en Gran Canaria desde Cabo Verde para reparar el la burbuja de aislamiento de un paciente con hantavirus.

Una fuente del gobierno regional de las Islas Canarias detalló el caso: un fallo en el sistema eléctrico en el soporte del paciente.

La situación provocó que se utilizara el soporte eléctrico del aeropuerto mientras se esperaba la llegada de un nuevo avión para continuar la ruta.

La misma fuete aseguró que el paciente no representa riesgo para la salud pública, detallando que Marruecos se negó al aterrizaje del avión.

Crucero con brote de hantavirus tocará puerto en Tenerife para repatriación de pasajeros

La ministra española de Sanidad, Mónica García, confirmó que en un plazo de tres días el crucero MV Hondius tocará puerto para la atención de los pasajeros.

La embarcación había permanecido en las costas de Canbo Verde si tocar puerto desde el domingo 3 de mayo.

Crucero con hantavirus es atendido por personal sanitario. (AFP / AFP)

De acuerdo con la ministra, son 14 los españoles que se encuentra a bordo del crucero: 13 pasajeros y un miembro de la tripulación.

En su caso, serán trasladados a Madrid, donde permanecerán en cuarentena hasta ser

Por su parte, el resto de los pasajeros del MV Hondius serán repatriados a sus países de origen en avión.

Para esto, la OMS y la ECDC garantizaron medidas de protección sanitaria para evitar riesgos en la población y el personal médico que atenderá a los pasajeros.

Hasta el momento solo se han confirmado 3 muertes por el brote de hantavirus en el cricero que zarpó de Argentina a principios de abril.