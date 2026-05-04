La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega recibió este lunes 4 de mayo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como parte de la agenda de su visita oficial en México.

Reportes señalan que el encuentro entre Alessandra Rojo de la Vega y Díaz Ayuso se dio en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc a fin de fortalecer la relación entre ambos gobiernos.

Su visita se dio a conocer desde la semana pasada y la comunidad de Madrid manifestó que el viaje de Ayuso es para robustecer las relaciones económicas y culturales entre países.

Alessandra Rojo de la Vega y Díaz Ayuso se reúnen en alcaldía Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega y Díaz Ayuso se reunieron este lunes en la alcaldía Cuauhtémoc para fortalecer la relación entre ambos gobiernos locales y trabajar en conjunto en distintos temas.

A través de redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega le dio la bienvenida a Díaz Ayuso, resaltando que Cuauhtémoc es el corazón de la Ciudad de México (CDMX):

“Bienvenida a Cuauhtémoc, Isabel Díaz Ayuso. Aquí late el corazón de la Ciudad de México y aquí también late la libertad”. Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega recibe a Díaz Ayuso en alcaldía Cuauhtémoc (Captura de pantalla)

La visita de Díaz Ayuso a México forma parte de una gira institucional de aproximadamente diez días, en la que contempla actividades políticas, económicas y culturales en distintas entidades del país.

Entre sus objetivos está fortalecer los lazos entre Madrid y México, reunirse con empresarios e inversionistas, así como participar en eventos como la Feria Nacional de San Marcos, donde Madrid es invitada de honor.