Esperanza Martinez de Portillo, senadora en Paraguay, criticó que se esté atacando a Kylian Mbappé desde el Senado, pero no combatan la corrupción.

Desde redes sociales, la política y médica paraguaya reclamó que, bajo “un aura patriótica”, desde el Senado se decidió atacar nuevamente al jugador de fútbol francés Mbappé por haberle negado el saludo a Orlando Gill, guardameta de la selección de Paraguay tras su partido.

Esperanza Martínez critica ataques a Mbappé desde el Senado de Paraguay

La senadora por el Partido Participación Ciudadana Esperanza Martínez criticó el uso del tiempo en el Senado para atacar a instituciones internacionales y personajes del deporte como Kylian Mbappé.

De acuerdo con Esperanza Martínez, el senado se cubrió de “férreos defensores de nuestra albirroja” contra el futbolista francés, pero también contra la FIFA y su director, Gianni Infantino.

Sin embargo, también se criticó en la sesión del senado de Paraguay del 8 de julio al presidente de Francia, Emmanuel Macron y hasta a la ONU para “defender” a la selección de Paraguay.

“Hoy el senado se cubrió de un aura patriótica y de férreos defensores de nuestra albirroja contra Mbappe, Macrón, la FIFA, la ONU, Infantino. Me pregunto: ¿Será que nuestros atletas esperan o necesitan de esta apasionada “defensa” de los colegas senadores?” Esperanza Martínez

Senadora de Paraguay pide dejar de criticar a Mbappé y pide enfocarse en el combate a la corrupción e impunidad

En este sentido, la senadora Esperanza Martínez cuestionó a sus compañeros legisladores sobre la utilidad de continuar con los ataques a Mbappé en lugar de enfocarse en el combate a la corrupción e impunidad.

“¿No será más útil para ellos, para la Patria y el pueblo paraguayo, que legislemos mejor, que denunciemos la corrupción, que luchemos contra la impunidad?” Esperanza Martínez

De acuerdo con la senadora paraguaya sería mejor para un paraguayo no tener “que vender sus cosas para pagar el tratamiento médico” de un familiar.

Esto en lugar de tener discursos como el de la senadora Celeste Amarilla, que solos “tratan de colgarse del logro” de los miembros de la selección albirroja.

“Preferiría que ningún paraguayo tenga que vender sus cosas para pagar el tratamiento médico de un hijo, en vez de tantos discursos para redes sociales en los que tratan de colgarse del logro de estos muchachos” Esperanza Martínez

Asimismo, criticó que se utilizaran horas de “debate patriótico contra Mbappé para luego aprobar en “py’ae py’ae”, es decir, en fast track proyectos como un nuevo endeudamiento “que pagarán todos los paraguayos”.