La Administración de Control de Drogas (DEA) presumió la llegada de Abigael González Valencia, sin embargo, también demostraron la importancia de “el Cuini” para Estados Unidos, ya que fue recibido por un alto mando.

Abigael González Valencia “el Cuini” fue uno de los 26 líderes del narcotráfico que fueron trasladados a Estados Unidos el martes 12 de agosto, considerado como “la joya de la corona” ya que es cuñado del “Mencho”, Nemesio Oseguera Cervantes.

Los 26 narcotraficantes se suman a los 29 criminales que habían sido entregados en febrero 2025, entre quienes también estaban integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como Abigael González Valencia “el Cuini”.

Así de importante es Abigael González Valencia “el Cuini” para Estados Unidos: Director de la DEA fue a recibirlo

Tal como compartió el organismo en sus redes sociales, al llegar a Estados Unidos, Abigael González Valencia “el Cuini” fue detenido por el mismo director de la DEA, Terry Cole, y adjuntaron una foto del cuñado del Mencho junto al alto mando.

La publicación sólo destaca que Abigael González Valencia “el Cuini”, quien es cuñado del “Mencho”, líder del CJNG ahora está en custodia, tras ser uno de los 26 líderes del narcotráfico que fueron enviados a Estados Unidos.

Sin embargo, del resto de presuntos y criminales sentenciados, la DEA no compartió la foto de su detención como ocurrió con Abigael González Valencia “el Cuini”, quien todavía no aparece en la Oficina Federal de Prisiones.

La importancia de Abigael González “el Cuini” habría sido destacada por la DEA desde su breve pronunciamiento del traslado de los líderes criminales, en donde sólo mencionó al cuñado de “el Mencho”.

Aunque la DEA no señala el lugar en el que su director, Terry Cole, recibió a Abigael González Valencia “el Cuini”, el Departamento de Justicia señaló que sus acusaciones son en el Distrito de Columbia, Washington D.C.

En dicha ficha informativa, la DEA igualmente destacó que es un paso significativo de lo que definió como su esfuerzo, trabajo de investigación y sólo mencionó la coordinación operativa de México con Estados Unidos.

Abigael González Valencia fue recibido por un alto mando de la DEA (DEA vía X)

¿De qué se le acusa a Abigael González Valencia “el Cuini” en Estados Unidos? Esto se sabe

Tal como había declarado el Departamento de Justicia de Estados Unidos que fue recordado por la DEA, Abigael González Valencia “el Cuini” es uno de los líderes de “Los Cuinis” que es el principal brazo armado del CJNG.

Y responsable del tráfico de toneladas de cocaína que produjeron en Sudamérica y llegaron a Estados Unidos, por lo que las autoridades de dicho país pedirán para Abigael González Valencia “el Cuini” hasta cadena perpetua.

Aunque de momento no se ha confirmado por las autoridades de Estados Unidos, el Distrito de Columbia habría imputado a Abigael González Valencia “el Cuini” tres cargos:

tráfico de metanfetamina y cocaína

crimen organizado

portación de armas de fuego