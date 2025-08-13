El yerno de Ismael “el Mayo” Zambada fue uno de los 26 trasladados a Estados Unidos este agosto 2025, pero, ¿quién es Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix”? Te decimos lo que sabemos.

Esta nueva entrega o extradición de 26 líderes del narcotráfico se suma al traslado a Estados Unidos que tuvo lugar en febrero de 2025, tal como confirmaron las autoridades mexicanas.

El traslado de los 26 líderes del narcotráfico entre los que figura Juan Carlos Félix Gastelum , fue agradecido por las autoridades de Estados Unidos, pero, ¿quién es el yerno del Maya Zambada?

¿Quién es Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix”? Yerno del Mayo Zambada fue extraditado a Estados Unidos

Juan Carlos Félix Gastelum también conocido como “el Chavo Félix” sería un integrante de la facción de Los Mayitos y del Cártel del Pacífico, yerno del Mayo Zambada.

Asimismo, se ha señalado que Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” sería hijo de Juan Francisco Félix Ojeda “Pachon Félix”, quien también era allegad a uno de los hombres del Mayo Zambada, José Lamberto “el Verdugo”.

Debido a dichos vínculos con el Mayo Zambada, se presumía a Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” como uno de los herederos del Cártel de Sinaloa, añadido a la falta de cargos en Estados Unidos.

Aunque Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” fue detenido el 18 de enero de 2025 en Quila, Culiacán, Sinaloa, después de que intentara escapar como se presume ocurrió en febrero de 2024.

El martes 12 de agosto, Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” fue trasladado a Estados Unidos como parte de una orden de extradición.

¿Qué edad tiene Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix?

Sin embargo, se desconocen diversos datos sobre Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix”, entre ellos su edad.

¿Qué signo zodiacal es Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix?

En consecuente, tampoco se conoce la fecha de cumpleaños de Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” ni su signo zodiacal.

¿Quién es la esposa de Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix?

La información que se conoce es que Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” es yerno del Mayo Zambada debido a que estaría casado con Teresita Zambada Ortiz, quien ha mantenido un perfil bajo.

Una de las pocas veces que se le ha visto a Teresita Zambada Ortiz fue durante una audiencia del Mayo Zambada en Texas, el pasado agosto 2024.

¿Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” tiene hijos?

Sin embargo, se presume que Juan Carlos Félix Gastelum y Teresita Zambada Ortiz no tendrían hijos.

¿Qué estudió Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix?

No se tiene información sobre la trayectoria académica de Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix”

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix?

De acuerdo con lo que se sabe, Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” es integrante de Los Mayos y fue hombre de confianza del “Mayito Flaco”, además de su operador financiero.

Asimismo, Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” tendría presencia principalmente en Quilá, Sinaloa, y en varios municipios de Sonora, en donde tendría control de diversas rutas:

San Luis Río Colorado

Caborca

Pitiquito

Sonoyta

Puerto Peñasco

El periodista Héctor de Mauleón señaló en octubre de 2022 que Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” también operaba un grupo criminal conocido como “Los Demonios” o “Los Siete Demonios”.

Asimismo, se le acusa a Juan Carlos Félix Gastelum “el Chavo Félix” de diversos delitos:

tráfico de drogas

uso de armas exclusivas del Ejército

operaciones financieras delictivas