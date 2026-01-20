Abigael González Valencia, alias ‘El Cuini’, mantiene negociaciones con las autoridades para declararse culpable ante una Corte en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ‘El Cuini’, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, es señalado de ser responsable de administrar las operaciones financieras de la célula criminal Los Cuinis, aliada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de traficar drogas.

‘El Cuini’ negocia acuerdo con autoridades de Estados Unidos; busca evitar cadena perpetua

Este lunes 19 de enero, Abigael González Valencia solicitó a la Corte Federal de Washington, D.C. aplazar su audiencia de continuación, la cual se encontraba agendada para el 21 de marzo de 2026.

Abigael González Valencia 'El Cuini' y su acuerdo con Estados Unidos (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En un carta enviada a la jueza Beryl A. Howell, ‘El Cuini’ y su defensa solicitaron que su audiencia se aplace al menos 60 días, tras asegurar que se encuentran revisando toda la evidencia presentada en su contra.

No obstante, manifestaron que están en comunicación con la Fiscalía, pues estarían analizando la posibilidad de alcanzar un acuerdo favorable a cambio de declarar su culpabilidad.

Según indicó Abigael González Valencia, cuenta con el aval de la propia Fiscalía para haber presentado por escrito la solicitud para reagendar su próxima audiencia.

Se trata de nuevo aplazo de su audiencia, toda vez que en octubre de 2025 envío una carta con el mismo fin a la Corte Federal de Washington, D.C.

La intención de ‘El Cuini’ sería librar la sentencia de cadena perpetua que se estima enfrentará por la gravedad de sus delitos, recibiendo menos tiempo a cambio de colaborar con las autoridades de Estados Unidos.