Luego de casi un mes de búsqueda tras los terremotos en Venezuela, se dio a conocer el hallazgo sin vida del músico Armando Visconti, uno de los miles de desaparecidos.

Lamentablemente la localización de Armando Visconti se dio junto a su esposa Ana Luisa Loreto y su hija de 12 años, Ana Virginia Visconti, quienes también murieron en los terremotos de Venezuela.

Armando Visconti y su familia se encontraban en la región más golpeada por los terremotos en Venezuela

De acuerdo con los reportes tras el hallazgo de los cuerpos, Armando Visconti y su familia estaban en la localidad de Catia La Mar, La Guaira, donde ocurrieron los terremotos en Venezuela.

Armando Visconti y su familia se encontraban en el edificio Bello Horizonte al momento de los terremotos en Venezuela, el cual colapsó encima de los tres integrantes.

Durante 27 días, equipos especializados de rescate, junto con familiares y amigos, desplegaron operativos de remoción de escombros con el fin de localizar a la familia.

A pesar de que inicialmente surgieron versiones sobre la esposa del músico, que había logrado salir con vida de los terremotos.

En realidad nunca hubo pruebas tangibles de esto, por lo que las labores de búsqueda se extendieron hasta el 19 de julio, cuando se confirmó la muerte del músico, su esposa e hija.

Familiares y amigos reaccionan a la muerte Armando Visconti en terremotos de Venezuela

Ante la noticia de la muerte de Armando Visconti, el hijo del músico, Juan Visconti, compartió un mensaje sobre lo sucedido, donde agradece la crianza y los valores que su padre le dio.

Por su parte los miembros de la Banda Poker, donde Armando Visconti fungía como bajista, prometieron continuar con su proyecto musical en honor a su memoria.

Armando Visconti era muy querido en la escena del rock de Venezuela, pues contaba con más de 30 años de trayectoria dentro de la Banda Poker, siendo fundamental en el desarrollo de su sonido.

Paralelamente, desarrolló una carrera como profesor en la Universidad Católica Santa Rosa, donde era valorado por su compromiso con la formación de nuevos profesionales.