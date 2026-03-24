Medios de comunicación católica informaron que el papa León XIV se reunió con sacerdotes de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE).

De acuerdo con el medio, exorcistas más importantes del mundo presentaron un informe detallado que muestra el incremento de prácticas alejadas de la fe católica.

La situación ha generado preocupación entre miembros de la AIE por las consecuencias espirituales que el ocultismo, el esoterismo y el satanismo podrían generar en las personas.

Exorcistas piden al papa León XIV no ignorar crisis espiritual de la actualidad

En la reunión de exorcistas en el Vaticano estuvo presente el vicepresidente de la AIE, el padre Francesco Bamonte, quien enfatizó el “aterrador” incremento que ha tenido el satanismo.

De acuerdo con sus palabras, considera que el sufrimiento espiritual es el principal motivo por el que los fieles se ven orillados a “soluciones inapropiadas”.

El Vaticano (Pixabay)

Dada la actual crisis espiritual que señalaron durante la cumbre, miembros de la asociación pidieron al sumo Pontífice que garantizara una Iglesia Católica debidamente preparada.

Para esto buscan que cada diócesis cuente, por lo menos, con uno o más sacerdotes exorcistas capacitados.

Del mismo modo, miembros de la AIE le hicieron entrega al papa León XIV del libro Guía para el Ministerio del Exorcismo junto con una imagen de San Miguel Arcángel, quien simboliza el excorcismo y la protección divina, así como la batalla espiritual entre el bien y el mal.

Pese a que la noticia se dio a conocer este lunes, el encuentro tuvo lugar el pasado 13 de marzo.