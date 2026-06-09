La tarde de hoy lunes 8 de junio de 2026 se registró un sismo de magnitud 6.1 en la zona norte de la isla de Cuba, el cual se alcanzó a sentir en La Habana.

Ante estos hechos, habitantes de La Habana externaron su preocupación, pues manifestaron los riesgos que correría la capital de Cuba en caso de registrarse un sismo de mayor magnitud.

El temblor de este lunes recordó el gran terremoto ocurrido en 1880, el cual alcanzó entonces una magnitud de 6.0 y afectó gravemente la provincia de San Cristóbal, Cuba.

Sismo sorprende a la isla de Cuba; genera preocupación en La Habana

El noroeste de la isla de Cuba fue sacudido este lunes por un potente sismo de magnitud 6.1, un evento geológico inusual que despertó alarmas en este territorio del Caribe.

El epicentro fue localizado a aproximadamente 104 kilómetros de la localidad de Mantua y a una profundidad de 26 kilómetros.

El sismo provocó vibraciones que resultaron perceptibles no solo en La Habana, Cuba, sino también en diversos puntos del sur de Florida, Estados Unidos, y en la península de Yucatán, en México.

De acuerdo con expertos, el temblor de este lunes se categoriza técnicamente como un evento intraplaca, lo que explica su aparición sorpresiva en una región alejada de los límites tectónicos más activos del Caribe.

El sismo generó una profunda inquietud entre los habitantes de La Habana, quienes actualmente enfrentan desafíos significativos derivados del deterioro en la infraestructura urbana.

Sismo en Cuba se sintió en La Habana (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

En entrevista para el sitio Cubanet, residentes de la capital de Cuba externaron su preocupación ante la posibilidad de que se registre un sismo de mayor manitud.

Señalaron que el estado de las casas y edificios coloniales de La Habana no resistiría a un terremoto, aseverando, incluso, que La Habana podría desaparecer con un evento así.

Sismo en Cuba recuerda al terremoto de 1880

La relevancia de sismo de este lunes ha obligado a los expertos a establecer comparaciones históricas.

Señalaron que este zona del Caribe no se registraba un fenómeno de tal fuerza en un radio de 322 kilómetros desde finales del siglo XIX.

Específicamente, se recordó el terremoto de 1880 ocurrido cerca de San Cristóbal, cuya magnitud similar marcó la memoria sísmica de la región occidental de Cuba.