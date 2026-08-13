La Embajada de los Estados Unidos anuncia el restablecimiento total de las operaciones gubernamentales en el estado de Michoacán, México.

A través de un comunicado el embajador Ronald Johnson destacó que esta decisión, efectiva a partir del 13 de agosto de 2026, es el resultado directo de la colaboración binacional y la mejora en las condiciones de seguridad locales.

“Tras las medidas de seguridad implementadas en Michoacán por el Gobierno de México y nuestra evaluación de las condiciones sobre el terreno, el Gobierno de Estados Unidos reanudará plenamente sus actividades oficiales en Michoacán a partir del 13 de agosto de 2026” Embajador Ronald Johnson

Según el comunicado, esta alianza entre los gobiernos busca salvaguardar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y fomentar un comercio legítimo y próspero.

Estados Unidos reanuda importación de aguacates de México y reconoce avances

El Gobierno de Estados Unidos reanudó plenamente sus actividades oficiales e inspecciones agrícolas en Michoacán el 13 de agosto de 2026.

Estados Unidos reconoce avances y reactiva actividades en Michoacán (@USAmbMex / X )

Esta decisión pone fin a una suspensión que afectó la certificación de exportaciones de aguacate hacia el mercado estadounidense.

El embajador Ronald Johnson destacó que la reactivación de actividades de Michoacán es el resultado fue posible gracias a la coordinación entre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y la de Donald Trump.

“Reconozco al Gobierno de México, en particular a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente. Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda. Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y del pueblo de Michoacán” Embajador Ronald Johnson

Además, se estableció una mesa binacional para atender eventuales riesgos futuros pues se considera fundamental la cooperación estratégica entre ambas naciones para garantizar la estabilidad económica y la seguridad regional.

Ronald Johnson reconoció los esfuerzos del gabinete de seguridad mexicano para proteger tanto al personal estadounidense como a la población civil.

“Este es otro resultado concreto de la cooperación impulsada por el Presidente Trump y el Presidente Sheinbaum. Trabajando juntos, estamos protegiendo a nuestra gente, nuestra producción de alimentos, nuestras cadenas de suministro y el comercio legítimo que beneficia a los productores y consumidores de nuestros países” Embajador Ronald Johnson

Pese a la reactivación de las inspecciones agrícolas, el Gobierno de Estados Unidos mantiene vigente su alerta de viaje y recomendaciones de seguridad de alto nivel para Michoacán debido a los niveles de inseguridad en el estado.

Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en la zona mantenerse informados a través de medios locales y registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés).

¿Por qué Estados Unidos suspendió la importación de aguacates de México?

Las actividades se suspendieron el 5 de agosto debido a preocupaciones por la seguridad de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Se reportaron amenazas contra el personal y un clima de inseguridad derivado de la violencia de grupos criminales en Michoacán.

Las revisiones del USDA son inspecciones agrícolas realizadas por personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que funcionan como un requisito indispensable para la exportación de productos al mercado estadounidense.

Estas inspecciones son una parte fundamental del proceso para autorizar cada uno de los embarques; sin ellas, el producto no puede avanzar hacia la frontera con normalidad.

Para garantizar la seguridad del personal estadounidense, el Gobierno de México desplegó 1,557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Estos efectivos refuerzan los recorridos y establecen perímetros de protección en carreteras, zonas de producción y puntos de empaque.

Antes de la reactivación total del 13 de agosto, se permitió un reinicio parcial a partir del 8 de agosto en zonas productoras específicas como Uruapan, Tancítaro y Tacámbaro.

Michoacán es el principal proveedor de aguacate para el mercado estadounidense.

Aunque el flujo se mantuvo parcialmente gracias a inventarios y productos en tránsito, una suspensión prolongada habría generado complicaciones severas para toda la cadena productiva.