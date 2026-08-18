La administración de Donald Trump concentra una cantidad récord de funcionarios con grandes fortunas, pues de acuerdo con un informe de Public Citizen , 57 integrantes del gobierno estadounidense tienen un patrimonio de al menos 100 millones de dólares, es decir 1 mil 703 millones 603 mil pesos aproximadamente.

La cifra incluye a 17 embajadores y 40 funcionarios que ocupan cargos de alto nivel dentro del Poder Ejecutivo de la administración de Donald Trump.

Y de acuerdo con la investigación, el número supera en más de cuatro veces el total combinado de personas con fortunas similares nombradas durante los gobiernos de George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden.

¿Quiénes son los funcionarios millonarios de Trump?

Entre los integrantes del gobierno de Trump con patrimonios superiores a los 100 millones de dólares se encuentran:

Howard Lutnick: secretario de Comercio y multimillonario.

Linda McMahon: secretaria de Educación y empresaria multimillonaria.

Stephen Feinberg: subsecretario de Defensa.

Kelly Loeffler: titular de la Administración de Pequeñas Empresas.

Scott Bessent: secretario del Tesoro, con una fortuna de cientos de millones de dólares.

Steve Witkoff: enviado especial de Trump, también con un patrimonio de cientos de millones de dólares.

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El informe señala además que ocho de los 23 integrantes del gabinete de Trump pertenecen al grupo de funcionarios con fortunas de al menos 100 millones de dólares.